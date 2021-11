Van Zundert voldeed in maart dit jaar aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF door zestiende te worden op het wereldkampioenschap in Stockholm. Het zestienjarige talent was nog niet zeker van deelname doordat ook concurrente Niki Wories nog in de race was voor de plek op de Spelen. Zij zou daarvoor tweemaal een score moeten halen van meer dan 186 punten. Dat is haar niet gelukt.

Nederland kent een rijke historie in het kunstschaatsen, maar de Nederlandse successen dateren uit een andere tijd. Het was kunstrijdicoon Sjoukje Dijkstra die in 1964 het eerste en enige Nederlandse goud in deze discipline haalde nadat ze in 1960 al zilver had gewonnen. Dianne de Leeuw was de laatste Nederlandse deelneemster aan de Spelen. In 1976 behaalde zij olympisch zilver.

Voorbereiding

In voorbereiding op de Olympische Spelen rijdt Van Zundert nog het Europees Kampioenschap in het Estse Tallinn. Dit toernooi staat van 10 tot 16 januari op het programma. De Olympische Spelen duren van 4 februari tot 20 februari.

Beide toernooien zijn te volgen op Eurosport en discovery+