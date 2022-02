Beijing 2022

Van Zundert kon het moment goed op waarde schatten: ''Het voelde echt fantastisch om hier te mogen staan en al helemaal om dan ook nog een 'clean short' neer te zetten. Ik ben er echt heel blij mee dat het me is gelukt. Dit is waarom ik hier ben gekomen, om het beste uit mijzelf te halen. Dat heb ik zeker gedaan.''

Van Zundert is de eerste Nederlandse kunstschaatsster op de Olympische Spelen sinds 1976. Dat maakt haar extra trots de prestatie: ''Dat maakt me zeker heel erg trots en al helemaal omdat ik zo goed contact heb met Joan Haanappel. Dat ik van haar en Sjoukje Dijkstra de opvolger mag zijn na zo veel jaar, daar ben ik heel erg blij mee.''

Geen familie

Helaas kon de familie van Van Zundert niet bij haar debuut zijn vanwege de coronamaatregelen en dat was een gemis: ''Ik mis mijn familie natuurlijk heel erg. Ik hoop dat ze allemaal hebben gekeken en hebben kunnen kijken. Ik hoop dat ik ze allemaal trots heb kunnen maken, want ik heb echt het beste gegeven wat ik kon.''

