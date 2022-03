Het strikken van de pas gestopte Duitse met Oekraïense roots is een ware coup voor de KNSB, dat hoopt op deze manier het niveau van het Nederlandse kunstschaatsen naar een hoger niveau te tillen. De status van Savchenko liegt er niet om. Zo veroverde ze vier jaar terug in Pyeongchang goud in het paarrijden, nadat ze eerder twee keer brons had gewonnen.

Ook werd Savchenko zes keer wereldkampioen en pakte ze vier Europese titels. Het is de bedoeling om vanuit Friesland het Nederlandse kunstrijden weer groot te maken. Savchenko heeft in ieder geval veel zin in de nieuwe uitdaging die haar staat te wachten, zo laat ze weten aan de collega’s van Eurosport Duitsland.

Goede aanbieding van Nederland

“Ik ben hartstikke blij om deze uitdaging aan te gaan. In tegenstelling tot de Duitse schaatsbond kreeg ik van Nederland een prima aanbieding. Een inkomen plus meer zekerheid, professionele vooruitzichten en zelfs een verzekering voor mijn dochter”, heldert Savchenko op tijdens het vraaggesprek.

Natuurlijk zijn de goede sociale voorzieningen niet de enige reden om voor Nederland te kiezen. “Er waren door de pandemie in Duitsland geen shows meer, waardoor ik moest nadenken over een nieuwe stap in mijn carrière”, vervolgt Savchenko, die duidelijke doelen heeft.

“Ten eerste moet ik de schaatsers leren kennen en daarna wordt het als bondscoach mijn taak om een team te smeden. Ik wil het Nederlandse kunstrijden terugbrengen naar de top, terug naar waar het was in de jaren zestig. Ik krijg nu de kans om te bouwen aan iets soortgelijks als het langebaanschaatsen en zwemmen, waarin Nederland tot de absolute wereldtop behoort.”

Van Zundert

“De voorwaarden om er iets van te maken zijn dik in orde en ik proef ook goede wil om aan de slag te gaan. Ik wil onze mooie sport kunstrijden ook een stuk bekender maken in Nederland”, klinkt het ambitieus uit de mond van Savchenko, die de deur naar Duitsland nog niet helemaal dicht gooit.

“We hebben in mijn contract afspraken gemaakt dat ik ook enkele andere dingen mag doen. Ik mag ook enkele niet-Nederlandse schaatsers coachen. Dat zouden Duitsers kunnen zijn. Los daarvan mag ik ook tv-werk doen en shows rijden, eigenlijk net als voorheen.”

