Langlaufen

Beijing 2022 | Johaug is wind en kou de baas en pakt derde goud van de Spelen

Therese Johaug was oppermachtig vandaag op de dertig kilometer in de vrije stijl. De Noorse liet de concurrentie met meer dan twintig kilometer te gaan achter zich en kwam 1 minuut en 43 seconden eerder over de streep dan zilveren medaillewinnares Jessie Diggins. Kerttu Niskanen pakte in een sprint de bronzen medaille voor Finland.

00:02:57, 3 uur geleden