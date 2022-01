Dit weten meerdere bronnen aan Eurosport te melden. Het gevecht in de bantamweight divisie staat gepland voor 9 april tijdens UFC 273. De locatie is nog niet officieel bevestigd, maar de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida lijkt de beste papieren te hebben.

Arce vecht sinds 2018 in de UFC en is onder meer trainingspartner van Shane Burgos en Lyman Good. Arce begon zijn UFC carrière in de featherweight divisie. Ondanks overwinningen tegen Dan Ige en Julian Erosa besloot Arce naar de bantamweight divisie terug te keren.

Tijdens zijn debuut in de bantamweight divisie van de UFC stopte hij Andre Ewell. Hierdoor kreeg hij afgelopen november de kans de rankings in te komen. Echter werd verloren van Song Yadong. Nu treft hij de Braziliaan Daniel Santos. Bij MMA volgers beter bekend als Daniel “Willycat”.

Santos is de trainingspartner van UFC lightweight kampioen Charles Oliveira

Brazilianen gebruiken immers vaker een bijnaam. Santos is de trainingspartner van UFC lightweight kampioen Charles Oliveira en staat bekend als een van de grootste talenten van Brazilië. Santos is echter erg inactief geweest.

De laatste partij van de Braziliaan dateert uit december 2019. Eerder geplande partijen in de UFC tegen Marcelo Rojo en Timur Valiev gingen niet door. Santos is echter eveneens als Arce een echte publiekstrekker. De Chute Boxe vechter houdt ervan om tegenstanders met spinning backfist, back kicks en ellebogen te stoppen.

UFC 273 (tot dusver)

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres



Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Julio Arce vs. Daniel Santos

Mickey Gall vs. Mike Malott

