Het gevecht vindt plaats in de flyweight divisie. De locatie is het UFC APEX te Las Vegas. De Zuid-Koreaanse MMA journalist John Hyon Ko meldde de partij. Wij kunnen het nieuws bevestigen.

Cachoeira kwam na haar laatste partij onder vuur te liggen nadat ze (terwijl ze in een verwurging lag) haar vingers tweemaal in de ogen van haar tegenstandster Gillian Robertson duwde. Dit haalde uiteindelijk niets uit aangezien Robertson de partij finishte.

Zombie Girl vs. Fire Fist

Cachoeira krijgt nu een nieuwe kans om zich te bewijzen. De Braziliaanse mistte eveneens haar streefgewicht. "Zombie Girl" wist tweemaal te winnen in zes UFC partijen en zal haar kans moeten grijpen tegen Ji Yeon Kim. De Zuid-Koreaanse won drie van in totaal zeven partijen binnen de organisatie.

Kim verloor haar laatste partij van Molly McCann, maar ging wel met de fight of the night bonus naar huis van 50.000 dollar. Kim won voor het laatst een partij in 2019 en zal azen op een overwinning. “Fire Fist” zou eigenlijk op 22 januari vechten tegen Poliana Botelho, maar zag die partij na de afzegging van Botelho gecanceld worden.

UFC Vegas 49

Beneil Dariush vs. Islam Makhachev

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Makhmud Muradov vs. Misha Cirkunov

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Ignacio Bahamondes vs. Rongzhu

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Josiane Nunes vs. Wu Yanan

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

