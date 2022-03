Cage Warriors officials wisten dit nieuws aan Eurosport te melden. De organisatie heeft voor 1 en 2 april evenementen georganiseerd in de BEC Arena te Manchester. De verwachting is ook dat de andere drie Nederlanders (Gerardo Fanny, Agy Sardari en Hubert Geven) ook zullen vechten tijdens deze evenementen.

Duijs versloeg Fanny

Daan Duijs gaat eindelijk zijn debuut maken voor Cage Warriors. De Nederlander vocht zijn eerste professionele partij in 2017. Duijs die een zeer technisch grondspel heeft won zijn eerste zes MMA partijen. De Nederlander vocht onder meer voor de bekende Atlas MMA en WFL organisaties. Zijn grootste overwinning pakte hij in mei 2019 toen hij landgenoot Gerardo Fanny via Triangle Choke submission wist te finishen.

Duijs verloor vervolgens voor het eerste in zijn carrière vijf maanden later. Vervolgens zou hij in verband met de coronapandemie drie partijen gecanceld zien worden. Echter wist hij in zijn meest recente partij Omer Cankardesler via een Rear Naked Choke submission te stoppen en tekende hij ongeveer twee maanden geleden bij Cage Warriors. Nu treft hij niemand minder dan Josh Reed.

Reed vocht Wood in een klassieker

Reed is een Welshman die na een ongeslagen amateur carrière in 2013 de overstap maakte naar de professionals. Een jaar later vocht Reed al voor de eerste keer een prof partij voor Cage Warriors. Reed wist een sterke serie neer te zetten en met een ongeslagen 7-0 record mocht hij in september 2017 voor de titel vechten tegen kampioen Nathaniel Wood. In een van de allerbeste partijen ooit binnen de organisatie verloor Reed via TKO in de eerste ronde.

Reed had daarvoor de kampioen al tweemaal zwaar aan het wankelen gebracht. Vanaf dat moment knakte er iets bij Reed die zijn daarop volgende twee partijen ook verloor. Vanaf 2019 wisselt Reed een overwinning af met een verliespartij. De Welshman won drie van zijn laatste zes partijen. Tijdens zijn meest recente gevecht versloeg hij Kurban Khizriev via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde.

Cage Warriors live op discovery+

Twee jaar lang zal discovery+ alle Cage Warriors Main Card gevechten live uitzenden. De evenementen worden van commentaar voorzien door Stefan Struve & Richard Simon.

Bekijk hieronder de evenementen die eraan komen.

Cage Warriors 134 - 18 maart in Londen

Cage Warriors 135 - 1 april in Manchester

Cage Warriors 136 - 2 april in Manchester

