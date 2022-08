Titelgevecht

Bantamgewicht kampioen Dominique Wooding heeft zijn problemen opgelost met Cage Warriors en maakt op 7 oktober zijn opwachting in Rome tegen Michele Martignoni die in zijn geboorteplaats mag vechten voor Cage Warriors goud. Voor Wooding gaat het zijn tweede titelverdediging worden. De Engelsman won in september vorig jaar de vacante titel tegen Nathan Fletcher en verdedigde de titel drie maanden later tegen Carlos Abreu.

Wooding zet titel op het spel tegen Martignoni in Rome Foto: Eurosport

Wooding liet weten vervolgens aanbieding gekregen te hebben van andere organisaties en verweet Cage Warriors hem ervan te weerhouden hogerop te vechten. Inmiddels lijken de plooien gladgestreken en treft hij Martignoni. De Italiaan won zijn meest recente partij van Scott Malone en krijgt nu een gigantische kans tegen Wooding om de titel te pakken.

Overige namen

Cage Warriors heeft verder nog geen partijen bekend gemaakt. Wel staan er een aantal bekende namen op dit evenement. De extreem populaire ex-kampioen Morgan Charrière zal vechten tijdens dit evenement. Verder staan er uiteraard veel Italiaanse atleten op dit evenement. Carlo Pedersoli Jr, Dylan Hazan, Micol Di Segni, Emanuele Sabatino en Federico Pasquali zijn de vijf vechters uit Italië die door de organisatie zijn bevestigd.

Waar kijk je Cage Warriors?

Cage Warriors is live te zien bij discovery+. Het Nederlandse commentaar wordt verzorgd door Stefan Struve en Richard Simon.

