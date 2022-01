Voor Groenhart wederom een partij in zijn eigen stad en ditmaal met publiek. Vechtsport Info maakte het gevecht bekend, wij kunnen het nieuws bevestigen. Het evenement vindt plaats in de Gashouder Westergas.

Groenhart behoeft eigenlijk geen introductie. De altijd spectaculair vechtende Amsterdammer kwam vorig jaar over van het kickboksen. Groenhart was jarenlang een van de allerbeste kickboksers in zijn gewichtsklasse en wist zowel de K-1 Max titel als de GLORY Kickboxing titel op zijn naam te schrijven.

In het MMA is Groenhart dus nog in de beginfase van zijn carrière. Vorig jaar tijdens LFL 3 won hij zijn MMA debuut door Kristof Kirsch via unanimous decision te stoppen. Nu treft hij Marcelino Kemna.

Ook Kemna komt uit het kickboksen. Kemna maakte net als Groenhart vorig jaar zijn MMA-debuut. Kemna deed dit bij het Duitse NFC. Zijn debuut verloor hij via Armbar submission in de eerste ronde. Voor Kemna nu dé kans om zich te revancheren voor dat debuut tegen Groenhart.

LFL 4

Tom Breese vs. David Ramires

Murthel Groenhart vs, Marcelino Kemna

