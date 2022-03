Dit maakte Bellator MMA bekend via een persbericht. Het evenement vindt plaats in de Mohegan Sun Arena. Mousasi vocht driemaal eerder in de Mohegan Sun Arena. Driemaal ging de Nederlander met een overwinning naar huis.

Mousasi behoeft eigenlijk geen introductie. De Nederlander van Armeense afkomst is een van de allerbeste vechters die ons land ooit heeft gekend. Mousasi zit sinds 2017 bij Bellator MMA. Daarvoor wist hij al hoge ogen te gooien bij onder meer DREAM en de UFC. Mousasi kwam binnen als een absolute topvechter in Bellator MMA. De Nederlander bewees dit ook meteen door binnen acht maanden al de titel te winnen. Mousasi verdedigde vervolgens zijn titel tegen Rory MacDonald, maar verloor vervolgens van BJJ specialist Rafael Lovato Jr.

Mousasi een van de beste MMA vechters

Mousasi wilde uiteraard een rematch, maar Lovato Jr. moest per direct stoppen vanwege zijn gezondheid. Mousasi won ondertussen van Lyoto Machida, en zou daarmee een titelgevecht verdienen voor de vacante titel tegen weltergewicht kampioen Douglas Lima. Mousasi won de titel en was voor de tweede maal kampioen van Bellator MMA. Sindsdien heeft hij tweemaal met succes zijn titel weten te verdedigen. Zowel John Salter als de op dat moment ongeslagen Austin Vanderford werden via TKO gefinisht. Nu wacht American Top Team product en ongeslagen vechter Johnny Eblen

Ongeslagen Eblen

Eblen ook bekend als 'The Human Cheat Code' werd in 2019 met een 4-0 record getekend door Bellator MMA. Eblen kreeg de kans van Bellator MMA om zijn carrière met kleine stapjes op te bouwen. Zo was hij torenhoog favoriet meerdere malen tijdens gevechten voor de organisatie. Eblen overtuigde echter in iedere uitdaging die Bellator aan hem gaf. Taylor Johnson, Daniel Madrid en Collin Huckbody waren allemaal niet opgewassen tegen de Amerikaan.

Johnny Eblen met John McCarthy na afloop van zijn overwinning tegen John Salter wat hem dus uiteindelijk een titelgevecht heeft opgeleverd (Photo Credits: Lucas Noonan/BELLATOR MMA) Foto: Other Agency

Eblen kreeg eerder deze maand de kans om te laten zien of hij ook kon overtuigen tegen John Salter. Salter had immers in Bellator MMA alleen verloren van Rafael Lovato Jr. en Gegard Mousasi. Eblen had enigszins verrassend weinig moeite met Salter en won via unanimous decision. Nu krijgt de ongeslagen Eblen dé kans van zijn leven. Een titelgevecht tegen Mousasi.

Bellator 282

- Gegard Mousasi vs. Johnny Eblen

- Magomed Magomedov vs. Enrique Barzola/Josh Hill winnaar

- Leandro Higo vs. Jornel Lugo/Danny Sabatello winnaar

- Alejandra Lara vs. Ilara Joanne

