Manhoef die voor de partij dus al bekend maakte dat dit zijn laatste gevecht zou worden werd gekoppeld aan de sterke Yoel Romero. Manhoef had kon eigenlijk de gehele partij geen vuist maken. Hij wist een aantal keren de takedown van Romero te stoppen, maar wanneer Romero het gevecht naar de grond wist te halen bleef de Cubaan in de dominante posities zitten.

Uiteindelijk finishte Romero de partij met drie keiharde ellebogen op de grond via knock-out. Manhoef legde na afloop zijn handschoenen in het midden van de ‘Bellator Cage’ en nam afscheid van de sport. Samen met zijn familie en coaches had de Nederlander een aantal emotionele momenten na afloop in de Octagon.

Nederlandse MMA pionier

Manhoef kan terugkijken op een zeer glansrijke MMA carrière. Met liefst 29 knock-outs in 32 overwinningen werd Manhoef jarenlang gezien als een van de gevaarlijkste en meest attractieve vechters in het MMA. Manhoef won in zijn carrière onder meer de Cage Rage titel in Engeland en verdedigde deze tweemaal met succes.

KO-Specialist

‘No Mercy’ versloeg in zijn carrière onder meer Bob Schrijber, Mark Hunt, Kazuo Misaki, Evangelista Santos en de legendarische Kazushi Sakuraba. Manhoef sluit zijn carrière af met 32 overwinningen, 16 verliespartijen, 1 draw en 2 no-contests.

Scott Coker

Ook Bellator CEO Scott Coker, waarmee Manhoef altijd zeer goed mee samenwerkte, had nog een aantal lovende woorden voor ‘No Mercy’.

