LFL officials melden de partij aan Eurosport. Het evenement staat gepland voor 13 maart in de Gashouder Westergas te Amsterdam.

Voor Wilnis gaat het zijn tweede partij worden in het MMA. De vechter uit Utrecht verdiende zijn sporen in het kickboksen. Zo wist hij onder meer de Glory Kickboxing titel en de It's Showtime Max titel te winnen. In het kickboksen wist hij huidig UFC middengewicht kampioen Israel Adesanya te verslaan en heeft hij ook twee overwinningen op zijn resumé staan tegen Alex Pereira. Wilnis debuteerde vorig jaar zomer in het MMA tijdens LFL 2. Via TKO in de eerste ronde werd gewonnen van Erhan Okuroglu. Eigenlijk zou Wilnis eind vorig jaar vechten tijdens LFL 3 tegen Mohamed Ghalab, maar moest hij vlak voor de partij afzeggen.

Nu staat David Casal Moldes tegenover hem. De pas 20 jarige Casal Moldes is een van de opkomende talenten van Team Schrijber. Casal Moldes gaat zijn professionele MMA debuut maken. Echter heeft hij in het amateurcircuit de afgelopen jaren al ervaring op gedaan. Zo stond hij onder meer op de gala's van de SHC en Versus MMA. Casal Moldes heeft een 3-2 record als amateur.

LFL 4

Tom Breese vs. David Ramires

Murthel Groenhart vs. Marcelino Kemna

Jason Wilnis vs. David Casal Moldes

