Ikzelf keek al weken uit naar het event van afgelopen weekend. Wat Tsarukyan en Gamrot afgelopen weekend in de Octagon hebben laten zien was reclame voor de sport. Als dit na een partij gezegd wordt is het meestal een brawl, maar deze partij was technisch gezien van zo’n bizar hoog niveau. Ik heb echt genoten van het aanvallende en verdedigende worstelwerk van beide heren in een bizar hoog tempo.

De Poolse superster Mateusz Gamrot Foto: Getty Images

Natuurlijk zijn het (nog) niet de twee grootste namen van dit moment. Maar na hun epische confrontatie over vijf rondes hebben we er twee potentiële supersterren bij. Stiekem is Gamrot dat al in z’n thuisland Polen, waar hij ooit vocht voor ruim 57 duizend toeschouwers in een uitverkocht voetbalstadion in Warschau. Het zou me niets verbazen als dat nog een keer gebeurt maar dan tijdens een UFC-evenement.

De lichtgewicht divisie bij de UFC is uiteraard enorm sterk maar nieuw bloed kan zeker geen kwaad. De meeste grote namen in deze divisie zijn ook niet meer de jongste. De volgende stap voor beide heren is een wedstrijd tegen een gevestigde naam, om zo hun status te laten groeien.

De iconische foto van Justin Gaethje's debuut. Na zijn winst tegen Michael Johnson maakte hij een achterwaartse salto nadat hij op de Octagon was geklommen. Foto: Getty Images

Gamrot vroeg om Justin Gaethje en dat lijkt mij een fantastische wedstrijd, want laten we niet vergeten dat Gaethje ook geweldig kan worstelen. Tsarukyan zou ik graag zien tegen Michael Chandler. Mocht dat niet lukken dan zijn Beneil Dariush of Rafael Dos Anjos ook mooie opties voor deze Armeense topvechter.

Nergens voor te schamen

Tsarukyan hoeft zich nergens voor te schamen. Na de partij had ik eigenlijk verwacht dat de jury hem tot winnaar zou uitroepen vanwege de vele rake trappen die hij uitdeelde. Ik verwacht ook niet dat UFC deze nederlaag op punten ziet als een nederlaag. Na deze partij zijn er ook eigenlijk alleen maar winnaars. De UFC, uiteraard de fans en beide vechters die een belachelijk hoog niveau hebben gehaald, een masterclass van 25 minuten.

Arman Tsarukyan stond als eerste op de weegschaal in Las Vegas Foto: Getty Images

Wisseling van de wacht

De wisseling van de wacht lijkt ingezet in de lichtgewicht divisie. De kans is groot dat we Arman Tsarukyan en Mateusz Gamrot nog een keer oog in oog zien staan in de Octagon. Ook weer vijf rondes, maar dan met een wereldtitel op het spel. Dat lijkt mij een hele plausibele wedstrijd in de misschien wel nabije toekomst. Beide heren lijken me ook fantastische tegenstanders voor de kampioen, voor mij is hij gewoon de Champ, Charles Oliveira.

Niet alleen door het main event maar ook twee andere grote talenten, Shavkat Rakhmonov en Umar Nurmagomedov, keek ik uit naar dit evenement. Het neefje van Khabib heeft zijn klasse wederom laten zien, de trappen van Umar zijn van uitzonderlijke klasse. Ook z’n takedowns en controle mogen we stilaan scharen bij de klasse van zijn grote neef en Makhachev.

En dan nog Shavkat Rakhmonov. Zonder enige moeite liep hij door Neil Magny heen. Het goede defensieve werk van Magny zorgde ervoor dat de partij nog bijna twee volle rondes duurde maar een schitterende guillotine choke van 'Nomad' zorgde ervoor dat de killer uit Kazachstan zijn perfecte record en ook nog 100% finish rate intact hield. De toekomst ziet er goed uit voor deze mannen, beide maakten de statement waar ik op hoopte.

