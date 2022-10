Martignoni werd daarmee de derde Italiaan in de historie van Cage Warriors die een titel op zijn naam wist te schrijven. Zijn landgenoten Mauro Cerilli en Stefano Paterno gingen hem voor.

Alle uitslagen van Cage Warriors 144.

Main Card.

- Michele Martignoni def. Dominique Wooding via UD (49-45, 49-46, 49-46).

- Carlo Pedersoli Jr. def. Madars Fleminas via Submission (RNC) – R2, 3:38.

- Dylan Hazan def. Jefferson Machado De Filippis via TKO (Punches) – R1, 2:40.

- Jasmine Favero def. Awa Sow via Submission (Scarfhold Arm Lock) – R1, 2:01.

- Micol Di Segni def. Bryony Tyrell via UD (29-28, 29-28, 30-27).

Prelims.

- Emanuele Zaccaria def. Bogdan Barbu via Submission (Heel Hook) – R1, 1:04.

- Dario Bellandi def. Joan Arastey via Submission (Triangle Choke) – R2, 1:13.

- Emanuele Sabatino def. Karol Michalak via UD (29-28, 29-28, 29-28).

