Het gevecht vindt plaats in de lichtgewicht divisie. Het evenement is open voor publiek in de Nationwide Arena te Columbus, Ohio. MMA Junkie meldde de partij.

Marc Diakiese kwam als ongeslagen vechter en Engels toptalent in 2016 de UFC binnen. Diakiese had een sterke start van zijn UFC carrière met drie overwinningen in evenveel optredens. Vervolgens kwam er een kink in de kabel bij de spectaculaire vechter en verloor hij drie partijen op rij. Diakiese wist vervolgens dat hij in Londen moest winnen van Joe Duffy om een langer verblijf in de UFC te kunnen garanderen.

Diakiese slaagde via unanimous decision in die opzet. Nadat ook van Lando Vannata werd gewonnen leek Diakiese op de terugweg. Echter verloor de Engelsman zijn laatste twee gevechten tegen respectievelijk Rafael Fiziev en Rafael Alves en is de partij tegen Borshchev eigenlijk een must win.

Viacheslav Borshchev maakte snelle comeback tijdens UFC Columbus Foto: Getty Images

Dit zal echter niet zo makkelijk gaan. Borshchev is een zeer sterke striker die meerdere kickbokstitels in Rusland wist te winnen alvorens hij overstapte naar het MMA. Borshchev is een van de coaches van Team Alpha Male in Sacramento. De Rus kreeg vorig jaar de kans om via de Dana White's Contender Series een UFC contract af te dwingen tegen de ongeslagen Chris Duncan. "Slava Clause" won via KO in de tweede ronde en werd beloond met een UFC contract.

Borshchev maakte eerder deze maand zijn UFC debuut tegen Dakota Bush. Via twee perfecte stoten op het lichaam won de Rus via TKO in de eerste ronde. Het leverde hem ook nog de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar.

UFC Columbus

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Neil Magny vs. Max Griffin

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

