Het is nog niet bekend waar het evenement zal plaatsvinden. MMA Junkie meldde het nieuws dat inmiddels is bevestigd.

Zowel Cerrone als Lauzon behoeven eigenlijk geen introductie. Cerrone kwam na de samensmelting van de WEC met de UFC in 2011 de organisatie binnen. Cerrone is een van de atleten die altijd en overal vocht voor de UFC. Tussen 2013 en 2015 had Cerrone een winstreak van acht partijen. Dit leverde hem zijn eerste en enige titelgevecht op in de UFC tegen Rafael Dos Anjos. Deze partij werd verloren.

Cerrone heeft onder meer overwinningen op zijn resumé staan tegen voormalig kampioenen Eddie Alvarez, Benson Henderson en huidig UFC lichtgewicht kampioen Charles Oliveira. Cerrone heeft het echter moeilijk op dit moment. Cowboy's laatste overwinning dateert uit 2019 tegen Al Iaquinta. Sindsdien heeft Cerrone vijf van in totaal zes partijen verloren. Nu vecht de publiekslieveling tegen Joe Lauzon.

Lauzon is eveneens ongekend populair bij de MMA fans. Lauzon kwam de UFC binnen via The Ultimate Fighter 5. Dat wil zeggen hij verdiende via die show als een van de velen een contract. Zijn debuut maakte hij vlak daarvoor al voor de UFC tegen een van de coaches Jens Pulver. Lauzon sloeg Pulver KO en zorgde destijds voor een enorme verrassing. Lauzon heeft vanaf 2006 tot nu onafgebroken voor de UFC gevochten.

Lauzon kwam nooit in de buurt van een titelgevecht omdat hij vaak tegen de top net te kort kwam. Ondanks dat kan hij overwinningen op zijn record tonen tegen Michael Chiesa, Diego Sanchez en Takanori Gomi. Lauzon kwam voor het laatst in actie in oktober 2019. Daar versloeg hij Jonathan Pearce via TKO in de eerste ronde. Lauzon dacht aan pensioen, maar komt nu toch terug.

UFC op 30 april

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Gina Mazany vs. Shanna Young

Mike Breeden vs. Natan Levy

