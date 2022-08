Drie contracten

De partijen vanavond waren iets minder spectaculair als vorige week. Karolina Wojcik won een weinig inspirerende unanimous decision en kreeg geen contract. Clayton Carpenter daarentegen vocht sterk en won eveneens via unanimous decision. De Amerikaan kreeg wel een contract van de UFC. De eerste finish van de avond kwam op naam van Erik Silva die voormalig GLORY Kickboxing vechter Anvar Boynazarov de baas was via TKO in de eerste ronde. Dana White was niet blij met de match-up omdat hij vond dat Boynazarov in de verkeerde gewichtsklasse vocht. Silva kreeg wel een contract. Jamal Pogues was de derde vechter die een contract kreeg.

Dana White's Contender Series Foto: Getty Images

De Amerikaan nam het gevecht als invaller aan en won een niet al te inspirerende unanimous decision. White gaf aan dat hij Pogues dankbaar was dat hij de partij had aangenomen en aangezien dit zijn tweede overwinning was bij de DWCS hij hem een kans wilde geven in de UFC. Tot slot kwam de grootste favoriet aller tijden in de Octagon. De drievoudig NCAA Division I All American worstelkampioen Bo Nickal was -2700 favoriet bij de bookmakers bij het ingaan van de partij. Nickal maakte dit waar via een Rear Naked Choke submission in de eerste ronde tegen Zack Borrego. White vond echter Nickal (die nu een 2-0 MMA record heeft) nog niet ervaren genoeg en bood hem een nieuwe partij aan over een paar weken wederom tijdens de DWCS. Als Nickal die partij wint krijgt hij alsnog een contract.

Uitslagen

- Bo Nickal def. Zachary Borrego via Submission (RNC) – R1, 1:02.

- Jamal Pogues def. Paulo Renato Jr. via UD (30-27, 29-28, 29-28).

Jamal Pogues wint en krijgt een UFC contract Foto: Getty Images

- Erik Silva def. Anvar Boynazarov via TKO (Punches) – R1, 1:32.

- Clayton Carpenter def. Edgar Chairez via UD (29-28, 29-28, 29-28).

Clayton Carpenter pakt een goede overwinning en daarmee een UFC contract Foto: Getty Images

- Karolina Wojcik def. Sandra Lavado via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Karolina Wojcik wint, maar het is niet genoeg voor een UFC contract Foto: Getty Images

Contract winnaar(s): Clayton Carpenter, Erik Silva & Jamal Pogues.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+ . Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Lichtgewicht - Esteban Ribovics vs. Thomas Paull

Middengewicht - Claudio Ribeiro vs. Ivan Valenzuela

Bantamgewicht - Jose Johnson vs. Jack Cartwright

Bantamgewicht(v) - Hailey Cowan vs. Cláudia Leite

Lichtgewicht - Nazim Sadykhov vs. Ahmad Suhail Hassanzada

