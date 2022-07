Matig begin

Alleen Joe Pyfer kreeg een UFC contract na afloop. Het was de enige finish van de avond. Normaal gesproken zijn er vijf partijen tijdens een aflevering van de Dana White's Contender Series.

Joe Pyfer is de enige contractwinnaar tijdens de eerste aflevering van het zesde seizoen van de DWCS Foto: Getty Images

Echter kwam Willian Souza liefst 10 pond over de gewichtslimiet binnen. Hierdoor werd de partij tegen Farid Basharat door de Nevada State Athletic Commission verboden.

Bekijk hieronder de uitslagen.

- Joe Pyfer def. Ozzy Diaz via KO (Punches) – R2, 1:39.

- Anton Turkalj def. Acacio dos Santos via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Dennis Buzukja def. Kaleio Romero via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Alessandro Costa def. Andres Luna Martinetti via SD (30-27, 28-29, 29-28).

Contract winnaar(s): Joe Pyfer

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Lichtgewicht - Charlie Campbell vs. Chris Duncan

Vlieggewicht - Vinicius Salvador vs. Shannon Ross

Vedergewicht - Francis Marshall vs. Connor Matthews

Zwaargewicht - Waldo Cortes-Acosta vs. Dan Suzart

Weltergewicht - Shimon Smotritsky vs. Billy Goff

