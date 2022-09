Samenvatting DWCS Week 7

De avond werd geopend door een gevecht in de strogewicht divisie tussen Tereza Bleda en Nayara Maia. Bleda zat continu in dominante positie en wist Maia ook een knockdown te bezorgen. Maia probeerde vanaf haar rug voor submissions te gaan, maar had weinig succes. Bleda won na drie ronden via unanimous decision. Vervolgens was het de beurt aan de oudste Bonfim broer. De Braziliaan had een moeilijke taak om de sterke Nariman Abbasov te verslaan. Bonfim vocht erg sterk en wist de man uit Azerbeidzjan meerdere malen hard te raken. Abbasov wilde echter niet opgeven waardoor Bonfim won via unanimous decision.

De Bonfim broers wonnen een UFC-contract Foto: Getty Images

Karl Williams was misschien wel de grootste verrassing van de avond. De man met de kickboksstijl wist de gedecoreerde worstelaar Jimmy Lawson op de grond te controleren. Wat nog indrukwekkender was is dat Williams de partij met slechts 10 dagen voorbereiding aannam in een zwaardere divisie. Williams won de partij via unanimous decision. Tijdens de vierde partij zagen we eindelijk de eerste finish van de avond. De jongere Bonfim wist in de eerste ronde een Guillotine Choke submission van Trey Waters te counteren met Von Flue Choke submission. Een top avond voor de Braziliaanse broers. Tot slot stond er een rematch op het programma tussen Vitor Petrino en Rodrigo Bellato. Petrino won jaren geleden in Brazilië van Bellato en deed dit nu opnieuw. Ditmaal in de tweede ronde. Een zeer succesvolle avond voor Brazilië.

Uitslagen

- Vitor Petrino def. Rodolfo Bellato via KO (Punch) – R2, 3:36.

- Gabriel Bonfim def. Trey Waters via Submission (Von Flue Choke) – R1, 4:13.

- Karl Williams def. Jimmy Lawson via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Karl Williams domineert en wint van Jimmy Lawson Foto: Getty Images

- Ismael Bonfim def. Nariman Abbasov via UD (30-27, 30-27, 29-28).

Ismael Bonfim verslaat Nariman Abbasov en breekt daarmee zijn streak van dertien overwinningen. Foto: Getty Images

- Tereza Bleda def. Nayara Maia via UD (30-26, 30-26, 30-26).

Tereza Bleda wint via unanimous decision van Nayara Maia Foto: Getty Images

Contract winnaar(s): Ismael Bonfim, Karl Williams, Gabriel Bonfim & Vitor Petrino.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Bantamgewicht - Farid Basharat vs. Alan Begosso

Middengewicht - Ikram Aliskerov vs. Mario Sousa

Lichtgewicht - Malik Lewis vs. Trevor Peek

Vlieggewicht(v) - Bruna Brasil vs. Marnic Mann

Bantamgewicht - Daniel Marcos vs. Brandon Lewis

UFC DWCS | Petrino slaat Bellato zwaar knock-out 2 UUR GELEDEN