Deze week de vijf main card partijen van de UFC 279 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Germaine de Randamie (UFC bantamgewicht topcontender, voormalig UFC vedergewicht kampioene & UFC 279 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Germaine de Randamie. Eveneens gaf ze ook een toelichting over haar keuze voor het Main Event.

"Ik gun het ze allebei, maar Tony verdient zoveel meer respect van de UFC. Dus Tony heeft voor mij de gunfactor."

Germaine de Randamie is de UFC 279 guest picker Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Nate Diaz vs. Tony Ferguson

- Khamzat Chimaev vs. Kevin Holland

- Li Jingliang vs. Daniel Rodriguez

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Johnny Walker vs. Ion Cutelaba

Picks Diaz vs. Ferguson (5-3)

Diaz: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman

Ferguson: Dekker, Dorff, De Randamie

Picks Chimaev vs. Holland (7-1)

Chimaev: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, De Randamie

Holland: Coenen

Picks Jingliang vs. Rodriguez (3-5)

Jingliang: Coenen, El Ahmadi, Schrik

Rodriguez: Struve, Kornman, Dekker, Dorff, De Randamie

Picks Aldana vs. Chiasson (8-0)

Aldana: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, De Randamie

Chiasson: -

Picks Walker vs. Cutelaba (1-7)

Walker: Struve

Cutelaba: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, De Randamie

Tussenstand

Kris Dekker 106-49 (5-1)

Marcel Dorff 97-58 (3-3)

Sander Schrik 95-60 (5-1)

Stefan Struve 94-61 (3-3)

Guest Pickers 91-64 (4-2)

Dennis Kornman 90-65 (3-3)

Marloes Coenen 90-65 (3-3)

Nesim El Ahmadi 82-73 (3-3)

Waar kijk je UFC 279?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC 279

Main Card

- Nate Diaz vs.Tony Ferguson

- Khamzat Chimaev vs. Kevin Holland

- Li Jingliang vs. Daniel Rodriguez

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Johnny Walker vs. Ion Cutelaba

Preliminary Card

- Hakeem Dawodu vs. Julian Erosa

- Jailton Almeida vs. Anton Turkalj

- Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett

- Jake Collier vs. Chris Barnett

Early Preliminary Card

- Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

- Chad Anheliger vs. Alatengheili

- Melissa Martinez vs. Elise Reed

- Darian Weeks vs. Yohan Lainesse

