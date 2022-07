Deze week de vijf main card partijen van de UFC 277 card.

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Giovanni Tjin (Vechtsportjournalist & UFC 277 guest picker)

UFC UFC 277 | Officiële wegingen: Lachende Peña wacht tot laatste minuut met wegen, twee anderen missen 16 UUR GELEDEN

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Giovanni Tjin. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Bij hun vorige partij was het duidelijk te zien dat Nunes niet in haar element was. Haar voorbereiding ging niet lekker door blessures en er werd haar zelfs geadviseerd om de partij te annuleren. Dit keer denk ik dat Nunes deze partij pakt en zelfs Peña zou kunnen finishen. Ik ga voor een TKO in de tweede ronde."

Giovanni Tjin is de guest picker voor UFC 277 (Photo Credits: Tjin MMA) Foto: Other Agency

De main card bestaat uit de volgende vijf partijen

- Julianna Peña vs. Amanda Nunes

- Brandon Moreno vs. Kai-Kara France

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Alexandre Pantoja vs. Alex Perez

- Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith

Picks Peña vs. Nunes (2-8)

Peña: Coenen, Kornman

Nunes: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Tjin

Picks Moreno vs. Kara-France (7-1)

Moreno: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Tjin

Kara-France: Schrik

Picks Lewis vs. Pavlovich (4-4)

Lewis: El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker

Pavlovich: Coenen, Struve, Dorff, Tjin

Picks Pantoja vs. Perez (3-5)

Pantoja: Coenen, Dekker, Tjin

Perez: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff

Picks Ankalaev vs. Smith (7-1)

Ankalaev: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Tjin

Smith: Kornman

Tussenstand

Kris Dekker 89-39 (3-3)

Marcel Dorff 82-46 (4-2)

Stefan Struve 81-47 (3-3)

Dennis Kornman 81-47 (3-3)

Sander Schrik 79-49 (3-3)

Guest Pickers 76-52 (3-3)

Marloes Coenen 75-53 (2-4)

Nesim El Ahmadi 71-57 (3-3)

Waar kijk je UFC 277?

De previewshow begint zondagochtend 31 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC 277

Main Card

- Julianna Peña vs. Amanda Nunes

- Brandon Moreno vs. Kai-Kara France

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Alexandre Pantoja vs. Alex Perez

- Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith

Preliminary Card

- Alex Morono vs. Matthew Semelsberger

- Drew Dober vs. Rafael Alves

- Don’Tale Mayes vs. Hamdy Abdelwahab

- Drakkar Klose vs. Rafa Garcia

Early Preliminary Card

- Michael Morales vs. Adam Fugitt

- Ji Yeon Kim vs. Joselyne Edwards

- Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

- Orion Cosce vs. Mike Mathetha

UFC UFC 277 | Een garantie voor spektakel met titel-en contendergevechten zie je live op discovery+ GISTEREN OM 00:55