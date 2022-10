Deze week de vijf main card partijen van UFC 280 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Martijn de Jong (Tatsujin MMA eigenaar/coach & UFC 280 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Martijn de Jong. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Oliveira gaat winnen omdat hij meer allround is. Zowel staande als op de grond gevaarlijk. Hij heeft KO power en serieuze submission skills. Daarnaast is hij meer ervaren en heeft hij tegen zwaardere tegenstanders gestaan.."

Martijn de Jong (rechts) hier samen op de foto met Marcin Prachnio en Vincent Latoel (links) Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Charles Oliveira vs. Islam Makhachev

- Aljamain Sterling vs. TJ Dillashaw

- Petr Yan vs. Sean O’Malley

- Beneil Dariush vs. Mateusz Gamrot

- Katlyn Chookagian vs. Manon Fiorot

Picks Oliveira vs. Makhachev (5-3)

Oliveira: Coenen, Schrik, Kornman, Dekker, De Jong

Makhachev: Struve, El Ahmadi, Dorff

Picks Sterling vs. Dillashaw (3-5)

Sterling: Coenen, Schrik, Kornman

Dillashaw: Struve, El Ahmadi, Dekker, Dorff, De Jong

Picks Yan vs. O'Malley (7-1)

Yan: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, De Jong

O'Malley: El Ahmadi

Picks Dariush vs. Gamrot (1-7)

Dariush: Dekker

Gamrot: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, De Jong

Picks Chookagian vs. Fiorot (4-4)

Chookagian: El Ahmadi, Dekker, Dorff, De Jong

Fiorot: Coenen, Struve, Schrik, Kornman

Tussenstand

Kris Dekker 118-59 (1-4)

Marcel Dorff 111-66 (4-1)

Stefan Struve 109-68 (3-2)

Sander Schrik 109-68 (4-1)

Dennis Kornman 104-73 (2-3)

Guest Pickers 104-73 (3-2)

Marloes Coenen 103-74 (3-2)

Nesim El Ahmadi 93-84 (3-2)

Waar kijk je UFC 280?

De previewshow begint zaterdagavond 22 oktober om 19.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card op zowel Eurosport als discovery+.

