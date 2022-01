Besloten is om dit jaar de picks af te trappen tijdens het eerste PPV evenement van het jaar, namelijk UFC 270.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- MocroManiac(Rapper & UFC 270 Guest Picker)



Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat de bekende rapper MocroManiac. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.



"Ngannou heeft een hardere route gehad dan Gane. En hij kan je gewoon altijd finishen. Gane is wel heel goed maar ik denk niet dat hij de stoten van Ngannou al te lang kan ontwijken. Ngannou heeft behalve een harde stoot ook een harde kaak; hij kan veel hebben."



UFC 270 - Ngannou vs Gane

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen.

- Francis Ngannou vs. Ciryl Gane

- Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo

- Michel Pereira vs. Andre Fialho

- Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

- Michael Morales vs. Trevin Giles

Ngannou & Gane staredown voor UFC 270 Foto: Getty Images

Picks Ngannou vs. Gane (2-5)

Ngannou: Struve, Schrik. MocroManiac

Gane: Coenen, Kornman, El Ahmadi, Dekker, Dorff



Picks Moreno vs. Figueiredo (5-2)

Moreno: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, MocroManiac

Figueiredo: Schrik, Dekker



Picks Pereira vs. Fialho (7-0)

Pereira: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, MocroManiac

Fialho: -



Picks Stamann vs. Nurmagomedov (1-6)

Stamann: Struve

Nurmagomedov: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, MocroManiac



Picks Morales vs. Giles (4-3)

Morales: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dorff, MocroManiac

Giles: Coenen, Kornman, Dekker

Waar kijk je?

Het programma op Eurosport begint vanaf 03:00 uur zondagochtend. Nesim El Ahmadi, Marloes Coenen en Stefan Struve blikken vooruit op het eerste PPV-evenement van het jaar. Daarna kun je aansluitend vanaf 04:00 uur op discovery+ de PPV live bekijken.

Wil je dit evenement niet missen? Maak dan nu gebruik van de korting tot 20 februari. Bekijk het eerste jaar UFC voor maar €29,99 op discovery+. Alle Main Card-gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

Main Card/PPV

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane (HW Championship)

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo (FLYW Championship)

Michel Pereira vs. Andre Fialho

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

Michael Morales vs. Trevin Giles

Preliminary Card

Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Jack Della Maddalena vs. Pete Rodriguez

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira

Matt Frevola vs. Genaro Valdez

Early Preliminary Card

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius

