Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 57 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Ramiz Brahimaj (UFC weltergewicht & UFC Vegas 57 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan UFC weltergewicht Ramiz Brahimaj. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat Arman gaat winnen. Het is zeker geen gemakkelijke partij. Ik vind Arman echter beter op meerdere vlakken. Op de grond zijn ze vrij gelijkwaardig naar mijn mening. Arman zijn stand-up is echter beter dan de stand-up van Gamrot. Dat gaat uiteindelijk het verschil maken. Ik vind het een fantastische partij en hoop dat we een paar mooie transities op de grond van beiden gaan zien."

Ramiz Brahimaj is de UFC Vegas 57 guest picker Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

- Thiago Moises vs. Christos Giagos

- Nate Maness vs. Umar Nurmagomedov

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

Picks Tsarukyan vs. Gamrot (8-0)

Tsarukyan: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Brahimaj

Gamrot: -

Picks Magny vs. Rakhmonov (0-8)

Magny: -

Rakhmonov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Brahimaj

Picks Parisian vs. Baudot (5-3)

Parisian: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker

Baudot: Kornman, Dorff, Brahimaj

Picks Moises vs. Giagos (6-2)

Moises: Coenen, Struve, Kornman, Dekker, Dorff, Brahimaj

Giagos: El Ahmadi, Schrik

Picks Maness vs. Nurmagomedov (0-8)

Maness: -

Nurmagomedov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Brahimaj

Picks Curtis vs. Vieira (4-4)

Curtis: Struve, Kornman, Dorff, Brahimaj

Vieira: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Dekker

Tussenstand

Kris Dekker 73-28 (4-2)

Stefan Struve 66-35 (4-2)

Dennis Kornman 66-35 (4-2)

Marcel Dorff 65-36 (4-2)

Sander Schrik 64-37 (1-5)

Marloes Coenen 61-40 (4-2)

Guest Pickers 61-40 (5-1)

Nesim El Ahmadi 60-41 (1-5)

Waar kijk je UFC Vegas 57

De previewshow begint zondagochtend 26 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Richard 'Skate' Simon. Analisten Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige card van UFC Vegas 57

Main Card

- Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

- Thiago Moises vs. Christos Giagos

- Nate Maness vs. Umar Nurmagomedov

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

Preliminary Card

- Carlos Ulberg vs. Tafon Nchukwi

- Shayilan Nuerdanbieke vs. TJ Brown

- Raulian Paiva vs. Sergey Morozov

- JP Buys vs. Cody Durden

- Brian Kelleher vs. Mario Bautista

- Vanessa Demopoulos vs. Jinh Yu Frey

