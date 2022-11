Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 64 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Virna Jandiroba (UFC strogewicht vechtster & UFC Vegas 64 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Virna Jandiroba. Eveneens gaf ze ook een toelichting over haar keuze voor het Main Event.

"Ik geloof in een overwinning voor Rodriguez. Ze heeft een sterke reeks aan overwinningen neergezet en heeft tegen de beste vrouwen in de divisie gevochten. Plus de motivatie om voor de wereldtitel te vechten bij een overwinning zal ook een factor spelen. Het zal wel een zware partij worden. Beide vrouwen zijn staand goed. Lemos heeft de fysieke kracht en de knock-out power, maar ik geloof dat dit het moment van Marina gaat worden."

Virna Jandiroba Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Marina Rodriguez vs. Amanda Lemos

- Neil Magny vs. Daniel Rodriguez

- Chase Sherman vs. Josh Parisian

- Tagir Ulanbekov vs. Nate Maness

- Grant Dawson vs. Mark O. Madsen

Picks Rodriguez vs. Lemos (7-1)

Rodriguez: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Jandiroba

Lemos: Coenen

Picks Magny vs. Rodriguez (4-4)

Magny: Struve, Schrik, Dekker, Dorff

Rodriguez: Coenen, El Ahmadi, Kornman, Rodriguez

Picks Sherman vs. Parisian (7-1)

Sherman: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Jandiroba

Parisian: Schrik

Picks Ulanbekov vs. Maness (8-0)

Ulanbekov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Jandiroba

Maness: -

Picks Dawson vs. Madsen (4-4)

Dawson: Struve, Dekker, Dorff, Jandiroba

Madsen: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman

Tussenstand

Kris Dekker 122-65 (1-4)

Stefan Struve 114-73 (3-2)

Sander Schrik 114-73 (3-2)

Marcel Dorff 113-74 (1-4)

Marloes Coenen 109-78 (4-1)

Dennis Kornman 108-79 (2-3)

Guest Pickers 106-81 (2-3)

Nesim El Ahmadi 98-89 (3-2)

Waar kijk je UFC Vegas 64?

De previewshow begint zaterdagavond 5 november om 23.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 00.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

De complete card voor UFC Vegas 64

Main Card

- Marina Rodriguez vs. Amanda Lemos

- Neil Magny vs. Daniel Rodriguez

- Chase Sherman vs. Josh Parisian

- Tagir Ulanbekov vs. Nate Maness

- Grant Dawson vs. Mark O. Madsen

Preliminary Card

- Darrick Minner vs. Shayilan Nuerdanbieke

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

- Mario Bautista vs. Benito Lopez

- Polyana Viana vs. Jinh Yu Frey

- Liudvik Sholinian vs. Johnny Muñoz Jr.

- Carlos Candelario vs. Jake Hadley

- Tamires Vidal vs. Ramona Pascual

