Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 59 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Youssef 'YousToub' Koukouh (Influencer, vechtsportliefhebber & UFC Vegas 59 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan YousToub. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Dit wordt een overwinning voor Jamahal Hill. Het gaat een zware pot voor hem worden, maar ik zie hem zeker winnen van z’n ‘idool’. Jamahal is sneller, scherper en veel preciezer. Ik zie hem binnenkort vechten voor die belt."

Influencer YousToub is de UFC Vegas 59 guest picker Foto: Other Agency

De main card bestaat uit de zes partijen

- Thiago Santos vs. Jamahal Hill

- Vicente Luque vs. Geoff Neal

- Mohammed Usman vs. Zac Pauga

- Brogan Walker vs. Juliana Miller

- Augusto Sakai vs. Serghei Spivac

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

Picks Santos vs. Hill (0-8)

Santos: -

Hill: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, YousToub

Picks Luque vs. Neal (8-0)

Luque: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Youstoub

Neal: -

Picks Usman vs. Pauga (2-6)

Usman: Schrik, YousToub

Pauga: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff

Picks Walker vs. Miller (5-3)

Walker: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, YousToub

Miller: Coenen, Kornman, Dorff

Picks Sakai vs. Spivac (4-4)

Sakai: Struve, El Ahmadi, Dekker, YousToub

Spivac: Coenen, Schrik, Kornman, Dorff

Picks Lipski vs. Cachoeira (8-0)

Lipski: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, YousToub

Cachoeira: -

Tussenstand

Kris Dekker 93-40 (4-1)

Marcel Dorff 86-47 (4-1)

Stefan Struve 85-48 (4-1)

Dennis Kornman 82-51 (1-4)

Sander Schrik 81-52 (2-3)

Guest Pickers 81-52 (5-0)

Marloes Coenen 79-54 (4-1)

Nesim El Ahmadi 74-59 (3-2)

Waar kijk je UFC Vegas 59?

De prelims beginnen om 01.00u op discovery+ . Vanaf 04.00u is het tijd voor de main card met commentaar van Stefan Struve en Richard Simon eveneens op discovery+.

De complete card van UFC Vegas 59

Main Card

- Thiago Santos vs. Jamahal Hill

- Vicente Luque vs. Geoff Neal

- Mohammed Usman vs. Zac Pauga

- Brogan Walker vs. Juliana Miller

- Augusto Sakai vs. Serghei Spivac

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

Preliminary Card

- Sam Alvey vs. Michal Oleksiejczuk

- Terrance McKinney vs. Erick Gonzalez

- Bryan Battle vs. Takashi Sato

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Cory McKenna vs. Miranda Granger

- Mayra Bueno Silva vs. Stephanie Egger

