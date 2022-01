Het evenement vindt plaats op 7 mei. Het gerucht ging in eerste instantie dat de UFC 274 card in Rio de Janeiro plaats zou vinden. Echter is het evenement inmiddels bevestigd voor de Verenigde Staten. De locatie is echter nog niet bekend. Het management van Godinez maakte het gevecht bekend.

Ad

Lupita Godinez, beter bekend als Loopy Godinez heeft zich in een tijdsbestek van een jaar opgewerkt tot een van de publiekslievelingen in de UFC. Dit komt vooral omdat ze invalpartijen nooit afslaat. Zo heeft ze onder meer het record in handen van snelst opeenvolgende partijen in "Modern UFC history". Tussen haar gevechten tegen Silvana Gomez Juarez en Luana Carolina zaten slechts zeven dagen. Godinez won twee van in totaal vier partijen in de UFC. Meest recent werd gewonnen van de Thaise Loma Lookboonmee via unanimous decision. Nu wacht Ariane Carnelossi.

UFC Länsberg en Kianzad in Zweeds onderonsje op 16 april 2 UUR GELEDEN

Ariane Carnelossi gaat voor derde opeenvolgende overwinning op 7 mei Foto: Getty Images

Carnelossi is een Braziliaanse die in de UFC vecht sinds 2019. Carnelossi had een winstreak van twaalf partijen toen ze bij de UFC tekende. Haar debuut ging echter verloren tegen Angela Hill. Carnelossi mocht niet verder in verband met een snee op haar gezicht. Carnelossi maakte dat verlies in haar meest recente partijen meer dan goed. Zo werd voortijdig gewonnen van Na Liang en Istela Nunes. Tegen Godinez zal Carnelossi gaan proberen haar derde opeenvolgende overwinning in de UFC te grijpen.

UFC 274

Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

Norma Dumont vs. Macy Chiasson

Loopy Godinez vs. Ariane Carnelossi

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Gonzalez maakt UFC debuut tegen Nunes tijdens UFC Vegas 49 4 UUR GELEDEN