Gonzalez valt in voor Wu Yanan die zich om onbekende redenen heeft teruggetrokken. Beide vrouwen treffen elkaar in het UFC APEX te Las Vegas op 26 februari tijdens UFC Vegas 49. Het management van Gonzalez maakte het gevecht bekend.

Gonzalez begon haar MMA carrière in 2013. Na een stroeve start waar onder meer werd verloren van huidig UFC contender Amanda Ribas en voormalig UFC atlete Ericka Almeida wist Gonzalez de weg omhoog in te zetten. In 2018 wist ze in een maand tijd het SFL toernooi in India te winnen. In totaal werden er vier partijen hiervoor gewonnen. Gonzalez vocht eenmaal voor het hoog aangeschreven Combate Global. Ook daar werd gewonnen. Gonzalez brengt in februari een winstreak van zeven partijen de Octagon in.

Echter zal ze zich moeten verweren tegen Josiane Nunes. Nunes liet vorig jaar tijdens haar debuut zien over ongelooflijke power te bezitten. Ze versloeg de twee koppen grotere Bea Malecki via KO in de eerste ronde en vestigde daarmee meteen haar naam in de divisie. Nunes zou het dus eigenlijk tegen Wu Yanan opnemen, maar krijgt nu dus te maken met Jennifer Gonzalez.

UFC Vegas 49

Beneil Dariush vs. Islam Makhachev

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Makhmud Muradov vs. Misha Cirkunov

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez



Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Ignacio Bahamondes vs. Rongzhu

Josiane Nunes vs. Jennifer Gonzalez

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira



Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

