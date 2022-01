Beide vechters treffen elkaar in de O2 Arena te Londen. Het is voor het eerst sinds drie jaar tijd dat de UFC terugkeert in de Engelse hoofdstad. De Italiaanse journalist Alfredo Zullino maakte het gevecht bekend. Eurosport kan het gevecht bevestigen.

Gunnar Nelson maakt eindelijk zijn comeback in de Octagon. De talentvolle IJslander maakte in 2012 zijn debuut voor de UFC. Nelson die bekend staat als een sterke grondvechter was jaren een van de trainingspartners van Conor McGregor bij SBG Ireland. Inmiddels is Nelson toch meer te vinden in zijn eigen Mjolnir MMA gym in Reykjavik.

Nelson begon erg sterk in de UFC waardoor hij al snel het stempel van toptalent kreeg. Nelson wist van zijn eerste zes partijen er vijf te winnen. Onder meer Omari Akhmedov en Zak Cummings werden verslagen. Echter kreeg Nelson het steeds moeilijker en verloor hij drie van zijn laatste vier partijen. Nelson kwam voor het laatst in actie in Kopenhagen. Toen werd verloren van Gilbert Burns. Nu is Claudio Silva de tegenstander.

Claudio Silva won zes uit zes in Londen Foto: Getty Images

Silva die regelmatig bij de London Shootfighters trainde heeft dus een connectie met Londen. De Braziliaan vocht bijna al zijn partijen in Londen. Silva debuteerde in 2014 voor de UFC. Hij maakte indruk met overwinningen tegen onder meer Nordine Taleb, Danny Roberts en inmiddels topcontender Leon Edwards. Echter is er een kink in de kabel gekomen tijdens de laatste paar partijen van Silva.

De Braziliaan verloor van zowel James Krause als Court McGee en lijkt een overwinning nodig te hebben om een langer verblijf in de UFC te kunnen garanderen. Silva won overigens al zijn zes partijen die hij in Londen vocht.

Bekijk hier de card tot dusver



Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Arnold Allen vs. Dan Hooker

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Jack Shore vs. Timur Valiev

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Gunnar Nelson vs. Claudio Silva



Molly McCann vs. Luana Carolina

Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

