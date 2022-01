Beide atleten treffen elkaar op 16 april op een nog onbekende locatie. MMA Fighting meldde de partij.

Uriah Hall kwam voor het eerst in beeld bij het grote publiek tijdens The Ultimate Fighter 17. Hall wist in dat seizoen een van de meest genadeloze KO's op zijn naam te zetten door Adam Cella via een spinning head kick te verslaan. Uiteindelijk zou Hall tot de finale komen, maar daarin verliezen van Kelvin Gastelum. Hall is in de UFC altijd een gevaarlijke tegenstander gebleken, maar heeft nooit de top van de divisie weten te bereiken. Ondanks dit gegeven is hij al jaren een sterke speler in de Top 15 van de divisie. Hall verloor zijn meest recente partij tegen Sean Strickland. Hall had voor die partij een winstreak van vier partijen tegen onder meer de legendarische Anderson Silva en voormalig kampioen Chris Weidman.

Ad

UFC UFC Columbus verliest het Main Event EEN UUR GELEDEN

Tegenstander Andre Muniz in Brazilië beter bekend als Andre Sergipano is een zeer talentvolle atleet die via de Dana White's Contender Series een UFC contract afdwong. Muniz won in 2018 tijdens de Braziliaanse editie, maar kreeg destijds geen contract. Echter mocht hij het in 2019 opnieuw proberen en won hij van het hoog aangeschreven talent Taylor Johnson via Rear Naked Choke submission.

Andre Muniz gaat voor vijf op een rij in de UFC op 16 april Foto: Getty Images

Dit was voor Dana White meer dan genoeg reden de Braziliaan een contract aan te bieden. Muniz heeft tot dusver nog geen fout gemaakt in de Octagon. De Braziliaan won zijn vier partijen in de Octagon. De laatste drie allemaal via Armbar submission in de eerste ronde. Muniz werd de eerste man die BJJ specialist "Jacaré" Souza via een submission wist te finishen. Muniz brak de arm van zijn landgenoot.

UFC gevechten op 16 april

Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Uriah Hall vs. Andre Muniz

Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Chris Barnett vs. Martin Buday

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

UFC Boser treft Nascimento op 23 april in de UFC 7 UUR GELEDEN