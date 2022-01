Eerder deze week werd bekend dat Alexey Oleynik geblesseerd was geraakt en hierdoor niet kon vechten. De Rus was de eigenlijke tegenstander van Hardy. Kort na dit nieuws werd bekend dat Serghei Spivac de Rus zou vervangen. Echter brak Hardy een paar uur later zijn vinger waardoor hij noodgedwongen het gevecht moest afzeggen. Nu zal de partij tussen Hardy en Spivac plaatsvinden op 5 maart in de T-Mobile Arena te Las Vegas tijdens UFC 272.

Hardy is een voormalig American Football speler die in 2019 bij de UFC tekende. De controversiële vechter verloor zijn laatste twee partijen en heeft een overwinning nodig om zich te verzekeren van een nieuw UFC contract. Tegenstander Spivac was met drie overwinningen op rij aan zijn sterkste UFC run bezig. Deze run werd een halt toe geroepen eind vorig jaar tegen Tom Aspinall. Spivac viel daarmee uit de rankings en zal die plek terug willen pakken.

Bekijk hieronder de UFC 272 card (tot dusver)

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Jessica Eye vs. Manon Fiorot

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.



Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Devonte Smith vs. Erick Gonzalez

