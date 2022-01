Het gevecht vindt plaats op een nog onbekende locatie. Bronnen laten echter aan Eurosport weten dat het UFC APEX in Las Vegas de geplande locatie lijkt te worden. MMA Island maakte het nieuws van Jackson en Barry bekend. Wij kunnen inderdaad bevestigen dat beide vechters de contracten hebben getekend.

Mike Jackson werd in 2016 door de UFC met een 0-0 record gecontracteerd om het op te nemen tegen Mickey Gall. Jackson verloor binnen een minuut van Gall via Rear Naked Choke submission. Jackson leek daarna geen partij meer te krijgen. Echter had de UFC de WWE superster CM Punk onder contract staan. De UFC matchte in 2018 beide mannen tegen elkaar. Jackson won de partij via unanimous decision.

Dana White was witheet en vond dat Jackson de partij was aan het rekken en het veel eerder had moeten afmaken. De president van de UFC liet weten dat Jackson niet meer welkom was bij de UFC en hij beter een andere baan kon gaan zoeken. Twee jaar later kwam naar buiten dat de partij tussen Jackson en CM Punk omgezet was in een No Contest omdat Jackson op de dag van het gevecht positief testte op marihuana.

De UFC is terug gekomen op de uitspraak van Dana White waardoor Jackson nu Dean Barry treft. De Ier is eveneens iemand met een verhaal. De SBG Charlestown vechter werd vorig jaar met een 3-1 record gecontracteerd en werd al tweemaal geboekt voor een gevecht tegen Jackson. Beide malen ging het gevecht niet door. De UFC liet weten geen geschikte tegenstander voor Barry te hebben en hij moest proberen bij een andere organisatie een partij te vinden. Die partij kwam er uiteindelijk in december vorig jaar tegen Drew Lipton. Barry won het gevecht na 21 seconden via KO en tekende deze week een nieuw contract bij de UFC.

De bekend gemaakte gevechten voor het evenement op 23 april

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

