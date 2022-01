Hansen gaat met het accepteren van deze partij een gewichtsklasse omlaag. De Amerikaanse vocht haar meest recente gevecht in de vlieggewicht divisie. ESPN Deportes meldde het gevecht. Het UFC 273 evenement op 9 april heeft officieel nog geen locatie. Echter lijkt de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville het strijdtoneel te gaan worden.

Kay Hansen kwam in 2020 over van de Invicta FC organisatie naar de UFC. De Amerikaanse wist indruk te maken tijdens haar UFC debuut tegen voormalig Invicta FC kampioene Jinh Yu Frey. Hansen won het gevecht via Armbar submission in de derde ronde en pakte eveneens de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar. Hansen zou eind november 2020 verliezen van Cory McKenna.

Dit verlies was behoorlijk controversieel te noemen aangezien Hansen de overhand leek te hebben. De juryleden beslisten echter anders. Hansen keerde vorige week terug in de vlieggewicht divisie, maar werd compleet gedomineerd door Jasmine Jasudavicius. Dit heeft Hansen doen besluiten terug te keren in de strogewicht divisie.

Piera Rodriguez gaat tijdens UFC 273 haar promotionele debuut maken Foto: Getty Images

Tegenstandster Piera Rodriguez komt uit Venezuela en is in zeven partijen nog altijd ongeslagen. Rodriguez kwam voor het eerst in beeld bij het grote publiek toen ze in april vorig jaar in haar LFA debuut meteen voor de titel mocht vechten. Rodriguez won de partij via TKO in de vijfde ronde. Dit leverde haar een plekje op in het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series.

Rodriguez moest het opnemen tegen de Braziliaanse Valesca Machado. Beide vrouwen imponeerden UFC president Dana White. Echter was er maar een contract en dat was voor de winnares Rodriguez. Nu zal de vrouw uit Venezuela haar debuut gaan maken op 9 april tegen Kay Hansen.

UFC 273

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Dricus Du Plessis vs. Chris Curtis

Julio Arce vs. Daniel Santos

Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen



Pat Sabatini vs. Gavin Tucker

Ian Garry vs. Darian Weeks

Mickey Gall vs. Mike Malott

Kay Hansen vs. Piera Rodriguez

UFC Krylov treft Craig in de O2 Arena in London 41 MINUTEN GELEDEN