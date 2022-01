Het UFC Vegas 50 evenement vindt plaats op 12 maart in het UFC Apex te Las Vegas.

Ad

Kamuela Kirk probeerde in 2019 via de Dana White's Contender Series de UFC binnen te komen. Hij stuitte echter op Billy Quarantillo. Kirk verloor de partij en keerde terug bij de LFA organisatie waar hij al twee overwinningen had gehaald. Kirk zou vervolgens ook verliezen van Bruno Souza waardoor een telefoontje van de UFC verder weg leek dan ooit. Kirk rechtte echter zijn rug en wist te winnen van zowel Guilherme Santos als Daniel Swain. De UFC had "The Jawaian" in de gaten blijven houden en gaf hem de kans om een invalpartij te vechten tegen Makwan Amirkhani. Kirk won de partij via unanimous decision en mocht dus spreken van een zeer succesvol debuut. Nu heeft Kirk wederom een invalpartij geaccepteerd, ditmaal tegen Damon Jackson.

UFC Donald "Cowboy" Cerrone en Joe Lauzon in partij der publiekslievelingen 32 MINUTEN GELEDEN

Damon Jackson maakt opwachting tijdens UFC Vegas 50 Foto: Getty Images

Jackson is een man met een verhaal. Hij werd in 2014 met een 8-0 record door de UFC gecontracteerd als Legacy FC kampioen. Jackson won onder meer van voormalig UFC vechter Leonard Garcia. In de UFC ging het echter verre van goed met Jackson. In drie partijen wist hij niet te winnen. Een verliespartij, een onbeslist en een no-contest waren de uitkomsten van de partijen. Jackson kreeg geen nieuw contract en keerde terug naar Legacy FC dat later zou fuseren met RFA in het nieuwe en huidige LFA. Jackson pakte in 2018 de interim titel bij de LFA en verhuisde vervolgens naar de PFL.

Daar was hij ontvanger van een van de meest harde KO's aller tijden. Jackson keerde wederom terug bij de LFA. Na een overwinning daar kreeg hij de kans om terug te keren bij de UFC. Jackson imponeerde met een Guillotine Choke submission tegen Mirsad Bektic. Vervolgens werd dan weliswaar verloren van toptalent Ilia Topuria echter wist Jackson in zijn meest recente partij weer een sterke performance neer te zetten tegen Charles Rosa. Met een enorme scheur op het hoofd werd via unanimous decision gewonnen.

UFC Diakiese treft Borshchev tijdens UFC Columbus 3 UUR GELEDEN