Beide vrouwen zijn gerankt in de top 15 van de divisie. Het evenement op 16 april heeft nog geen locatie. Frontkick Online wist het gevecht te melden. Inmiddels hebben beide vrouwen het gevecht bevestigd. Länsberg en Kianzad troffen elkaar al jaren geleden. Het was destijds het MMA-debuut van Länsberg en de derde MMA-partij van Kianzad. Het gevecht werd via TKO in de derde ronde gewonnen door Kianzad.

Länsberg werd door de UFC gecontracteerd in 2016 om het op te nemen tegen de legendarische Cris Cyborg. Länsberg verloor via TKO in de eerste ronde. Tussen 2016 en 2020 wisselde Länsberg overwinningen af met verliespartijen. Haar beste overwinning pakte Länsberg in 2019 door Macy Chiasson via unanimous decision te kloppen. Tijdens haar meest recente partij in januari 2020 werd verloren van voormalig titeluitdaagster Sara McMann.

Ad

Pannie Kianzad vecht op 16 april Foto: Getty Images

UFC Oliveira verdedigt titel tegen Gaethje tijdens UFC 274 25 MINUTEN GELEDEN

Nu staat Länsberg tegenover Kianzad. Kianzad deed mee aan het 28ste seizoen van The Ultimate Fighter. Kianzad kwam tot de finale, maar verloor van Macy Chiasson. Kianzad kreeg geen UFC-contract en keerde terug naar Zweden. Uiteindelijk contracteerde de UFC haar acht maanden later alsnog.

Kianzad zette een fantastische streak neer van vier overwinningen tegen onder meer voormalig titeluitdaagster Bethe Correia en Alexis Davis. Kianzad verloor vorig jaar september haar meest recente partij tegen Raquel Pennington.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC-gevechten op 16 april:

Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins



Chris Barnett vs. Martin Buday

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

UFC Godinez vs. Carnelossi toegevoegd aan UFC 274 2 UUR GELEDEN