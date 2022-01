Meerdere bronnen weten aan Eurosport te melden dat Aspinall wel op het evenement zal blijven, maar tegen een andere tegenstander. Echter zal dit pas later bekend worden gemaakt. Pavlovich treft Abdurakhimov in de heavyweight divisie op 19 maart tijdens UFC London.

Pavlovich is een soort van dark horse in de UFC heavyweight divisie. De Rus kwam als ongeslagen Fight Nights Global kampioen in 2018 de UFC binnen. Pavlovich kende een slecht debuut en verloor van Alistair Overeem in de eerste ronde. Vervolgens wist hij in 2019 zich te revancheren met twee KO overwinningen tegen respectievelijk Marcelo Golm en Maurice Greene. Helaas voor Pavlovich moest hij vervolgens drie partijen afzeggen in verband met blessures en visumproblemen. Nu krijgt hij de kans om zich weer omhoog te werken in de divisie tegen Shamil Abdurakhimov.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Pimblett tegen Vargas tijdens UFC London 37 MINUTEN GELEDEN

Abdurakhimov is met zijn 40 jaar liefst 11 jaar ouder dan zijn tegenstander Pavlovich. Abdurakhimov zit al sinds 2015 in de UFC. De Rus wist onder meer te winnen van Walt Harris, Marcin Tybura en Andrei Arlovski. Echter verloor hij zijn twee meest recente partijen tegen respectievelijk Curtis Blaydes en Chris Daukaus. Het gevecht op 19 maart zou dus weleens een wisseling van de wacht kunnen inhouden.

Bekijk hieronder de card van UFC London tot dusver.

Tom Aspinall vs. TBA

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Jack Shore vs. Timur Valiev

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina



Paddy Pimblett vs. Rodrigo Vargas

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

UFC Mazany vs. Young eerste partij voor 30 april GISTEREN OM 01:22