Nu keert Nunes voor het eerst terug sinds deze partij. Tegenstander is de Chinese Wu Yanan in de bantamweight divisie. Beide vrouwen treffen elkaar in het UFC APEX te Las Vegas op 26 februari.

Nunes staat sowieso bekend om haar power. De Braziliaanse won het merendeel van haar partijen via KO. Slechts een keer verloor ze. Dit gebeurde buiten de UFC tegen huidige topcontender in de flyweight divisie Taila Santos.

Wu Yanan daarentegen heeft haar draai in de UFC nog niet echt weten te vinden. De Chinese won slechts een partij van in totaal vier optredens. Alleen Lauren Mueller werd verslagen. Yanan vocht voor het laatst in januari 2021. Dit kwam mede doordat een partij tegen voormalig kampioene Nicco Montaño kwam te vervallen in de zomer.

Dit zijn de gevechten die bekend zijn voor UFC Vegas 49

Beneil Dariush vs. Islam Makhachev

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Makhmud Muradov vs. Misha Cirkunov

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Ignacio Bahamondes vs. Rongzhu

Josiane Nunes vs. Wu Yanan

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

