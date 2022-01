Het gevecht vindt plaats op 19 maart in de O2 Arena te Londen. Het evenement is toegankelijk voor publiek. ClubDeLasMMA op Twitter meldde eerder al dat Vargas de waarschijnlijke tegenstander van Pimblett zou zijn. Beide vechters hebben inmiddels het contract getekend.

Voor Pimblett gaat het zoals eerder aangegeven zijn tweede partij in de UFC worden. Tijdens zijn eerste partij vorig jaar had de Engelsman het moeilijk. Zo wist tegenstander Luigi Vendramini hem vroeg in de partij te laten wankelen. Pimblett wist echter te herstellen en finishte Vendramini vlak voor het einde van de eerste ronde. Het leverde Pimblett 50.000 dollar extra op. Hij won namelijk de Performance of the Night bonus.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Mazany vs. Young eerste partij voor 30 april GISTEREN OM 01:22

Tegenstander Rodrigo Vargas, beter bekend als Kazula Vargas, kwam in 2019 de UFC binnen. Vargas had furore gemaakt bij de Combate Americas organisatie waar hij onder meer wist te winnen van Danny Ramirez en voormalig UFC vechter Mike de la Torre. In de UFC ging het Vargas niet bepaald voor de wind. Zo verloor hij zijn debuut van Alex da Silva en werd hij gediskwalificeerd in zijn tweede partij nadat hij Brok Weaver met een illegale knie knockout trapte. Vargas was aan de winnende hand in die partij. Uiteindelijk werd in april vorig jaar eindelijk de eerste overwinning gegrepen. Na drie rondes was hij de Chinees Rongzhu de baas.

Bekijk hieronder de card van UFC London tot dusver.

Tom Aspinall vs. TBA

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Jack Shore vs. Timur Valiev

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina



Paddy Pimblett vs. Rodrigo Vargas

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

UFC UFC 270 - Ngannou's brute kracht vs. Gane's berekendheid GISTEREN OM 20:58