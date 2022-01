Chris Barnett is een absolute publiekslieveling. De heavyweight vechter, die voor zowel Spanje als de Verenigde Staten uitkomt, heeft zijn populariteit te danken aan zijn zeer extroverte persoonlijkheid en zijn spectaculaire technieken in de Octagon.

Barnett tekende in 2021 op short notice bij de UFC. Hij vocht over de hele wereld, maar werd echt bekend bij het Zuid-Koreaanse ROAD FC. In de UFC verloor hij zijn debuutpartij van Ben Rothwell via Gogo Choke submission in de tweede ronde.

Ad

Echter wist hij in zijn tweede UFC partij met een spectaculaire wheel kick TKO tegen Gian Villante het publiek op de banken te krijgen. De UFC gaf hem eveneens de Performance of the Night-bonus.

UFC UFC 270 | Moreno of Figueiredo? Wie beslist de trilogie in zijn voordeel? 3 UUR GELEDEN

UFC-debuut tegen Barnett

Nu treft hij Martin Buday. De Slowaak maakte in 2015 zijn MMA-debuut en werd een grote naam bij het bekende OKTAGON in zijn geboorteland Slowakije. Buday kwam als kampioen van die organisatie vorig jaar de Dana White’s Contender Series binnen.

Buday kende geen problemen met tegenstander Lorenzo Hood. Hood werd gefinisht via KO in de eerste ronde. Dit leverde Buday een UFC-contract op. En nu debuteert hij tegen Barnett.

Martin Buday debuteert op 16 april Foto: Getty Images

De 16 april card tot dusver:

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Chris Barnett vs. Martin Buday

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC UFC 270 | Moreno - Figueiredo - wie wint deel III? 3 UUR GELEDEN