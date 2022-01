De locatie van het evenement is op dit moment nog niet bekend. Het officiële UFC Migu kanaal maakte melding van de partij. Wij kunnen bevestigen dat de contracten inderdaad getekend zijn,

Sumudaerji is een Tibetaanse vechter die in 2018 als een geheel onbekende door de UFC werd gecontracteerd. Sumudaerji verloor zijn debuut tegen Louis Smolka. Echter was dit een invalpartij. Een jaar later pakte Sumudaerji wel zijn eerste UFC overwinning tegen Andre Soukhamthath. De Tibetaan besloot vervolgens om van de bantamgewicht divisie over te stappen naar de vlieggewicht divisie.

Ad

Tot dusver heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Zowel Malcolm Gordon als Zarrukh Adashev werden beiden verslagen. Hierdoor is Sumudaerji nu gerankt in de Top 15 van de divisie. Echter staat er in Manel Kape een zeer moeilijke tegenstander te wachten.

UFC Krylov treft Craig in de O2 Arena in London 41 MINUTEN GELEDEN

Manel Kape gaat voor drie op een rij op 23 april Foto: Getty Images

Kape is een vechter die de UFC al lang op de korrel had. De voormalig RIZIN FF kampioen maakte furore in Japan waar hij onder meer wist te winnen van oud UFC vechter Ian McCall en Kai Asakura. In 2021 tekende Kape bij de UFC. Hij vocht in Japan in de bantamgewicht divisie echter wilde hij in de UFC in het vlieggewicht zijn kunsten gaan vertonen. Het begin van Kape in de UFC was ronduit teleurstellend. Kape die bekend staat om zijn agressieve stijl en harde stoten kon geen potten breken in zijn partijen tegen Alexandre Pantoja en Matheus Nicolau.

Beide gevechten verloor de Portugees. Nadat hij voor zijn derde partij zijn streefgewicht overschreed wist Kape dat hij moest winnen om in de organisatie actief te blijven. Dit deed hij via een Flying Knee KO in de eerste ronde tegen Ode' Osbourne. Kape zou vervolgens ook in zijn meest recente partij via TKO in de eerste ronde Zhalgas Zhumagulov het zwijgen opleggen. Kape lijkt nu eindelijk zijn draai in de UFC te hebben gevonden.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC op 23 april

Jessica Andrade vs. Amanda Lemos (nog niet officieel bevestigd!!)

Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Sumudaerji vs. Manel Kape

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

UFC Kay Hansen heeft alweer een nieuwe partij te pakken 2 UUR GELEDEN