Turman vervangt Makhmud Muradov die in verband met een blessure zich gisteren afmeldde voor de partij. Het UFC Vegas 49 evenement vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas.

Turman maakte in 2019 de overstap naar de UFC. Na een controversieel verlies in zijn debuut tegen Karl Roberson wist Turman in zijn daarop volgende partij zijn eerste overwinning in de UFC te pakken tegen Markus Perez. De Braziliaan zou vervolgens twee keer in de eerste ronde via KO worden verslagen door respectievelijk Andrew Sanchez en Bruno Silva.

Ad

Hierdoor wist Turman dat zijn partij in augustus 2021 een must win gevecht was tegen Sam Alvey. Turman won via split decision ondanks een punt in mindering vanwege een illegale techniek. De Braziliaan zou zoals eerder gemeld vervolgens vorige week vechten tegen Rodolfo Vieira. Echter kwam Vieira niet door de medische keuring heen.

UFC Sumudaerji en Kape in vlieggewicht partij op 23 april 3 UUR GELEDEN

Misha Cirkunov gaat proberen eerste overwinning in de middengewicht divisie veilig te stellen Foto: Getty Images

Tegenstander Misha Cirkunov is een Letse Canadees die in 2015 door de UFC werd getekend. Cirkunov wist in zijn beginperiode indruk te maken met vier overwinningen op een rij. Onder meer Nikita Krylov en Ion Cutelaba werden verslagen. Echter brak vervolgens een hele moeilijke periode voor Cirkunov aan. Van zijn zes partijen wist Cirkunov er slechts twee te winnen.

Hij verloor onder meer van huidig kampioen Glover Teixeira, Johnny Walker en Ryan Spann. Wel wist Cirkunov een mooie Peruvian Necktie submission te pakken tegen de talentvolle Jimmy Crute. Cirkunov besloot in 2021 te verhuizen van de licht-zwaargewicht divisie naar de middengewicht divisie. Tijdens zijn debuut in die divisie trof hij de Pool Krzyztof Jotko. Cirkunov verloor via split decision.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC op 26 februari

Beneil Dariush vs. Islam Makhachev

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Ignacio Bahamondes vs. Rongzhu

Josiane Nunes vs. Jennifer Gonzalez

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira



Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

UFC Krylov treft Craig in de O2 Arena in London 3 UUR GELEDEN