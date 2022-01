De locatie voor het 30 april evenement is tot op heden nog niet bekend. Daniel da Silva maakte zijn gevecht bekend via social media. De partij tussen Shevchenko en Casey werd bekend gemaakt door MMA Fighting en is inmiddels door beide vrouwen bevestigd.,

Antonina Shevchenko is de oudere zus van UFC flyweight kampioene Valentina Shevchenko. Net als haar zus vecht ze in de flyweight divisie. De UFC tekende de Kirgizische in 2018 na haar overwinning tijdens de Dana White's Contender Series. Echter heeft Antonina nog niet het niveau van haar zusje kunnen aantikken in de UFC. Shevchenko is staand sterk, maar heeft vaak problemen met tegenstanders die haar naar de grond halen. Van haar laatste vier partijen wist ze alleen van Ariane Lipski te winnen. Nu treft ze Cortney Casey.

Ook Casey heeft een zeer wisselvallige UFC carrière achter haar naam staan. De Amerikaanse wisselt goede prestaties met matige prestaties af en heeft zodoende bijna evenveel winstpartijen als verliespartijen op haar record. Casey pakte vorig jaar in een "loser leaves town" partij de laatste strohalm door Liana Jojua te verslaan. Casey doorbrak daarmee haar losing streak van twee partijen. Die goed ingeslagen weg zal ze tegen Shevchenko willen doortrekken.

Een Braziliaans flyweight onderonsje

Daniel da Silva maakt voor de tweede maal zijn opwachting in de UFC. De flyweight vechter uit Brazilië verloor vorig jaar zijn debuut via TKO tegen Jeff Molina. De voormalig Mr.Cage kampioen wordt gezien als een groot talent uit Brazilië en heeft een zeer attractieve vechtstijl. Deze zal hij willen laten zien tegen Francisco Figueiredo.

Francisco is het broertje van voormalig UFC kampioen Deiveson Figuereido. Hij won begin vorig jaar zijn UFC debuut via unanimous decision van Jerome Rivera, maar wist dat goed debuut geen goed vervolg te geven tegen Malcolm Gordon. De Braziliaan zou in eerste instantie in maart tegen Jake Hadley in Londen vechten, maar werd van de partij gehaald. Nu wacht landgenoot da Silva.

Francisco Figueiredo wordt ingetaped Foto: Getty Images

UFC gevechten op 30 april.



- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Gina Mazany vs. Shanna Young

