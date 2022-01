Bronnen melden de boeking aan Eurosport. Beide vechters treffen elkaar op 23 april op een nog onbekende locatie.

Pedro kwam in 2016 als ongeslagen record met een 4-0 record de UFC binnen. De Australiër liet zich meteen gelden met finishes tegen Khalil Rountree Jr. en Paul Craig. Vervolgens moest een pas op de plaats gemaakt worden tegen de sterk worstelende Ilir Latifi. Na vervolgens 2018 goed te zijn gestart met een overwinning tegen Saparbeg Safarov verloor Pedro twee maal tegen respectievelijk Ovince St.Preux en Mauricio "Shogun" Rua. Pedro zou vervolgens in verband met blessureleed liefst meer dan drie jaar aan de kant blijven. In april keert hij terug tegen Ike Villanueva.

Ike Villanueva vecht op 23 april Foto: Getty Images

Villanueva's UFC carrère verloopt verre van soepel. Villanueva maakte in 2020 zijn debuut in de organisatie in de zwaargewicht divisie. Na verloren te hebben van Chase Sherman ging Villanueva een gewichtsklasse omlaag. Ook daar heeft hij nog niet zijn draai weten te vinden. Villanueva won alleen van Vinicius Moreira. De andere drie partijen gingen allemaal via TKO verloren. Villanueva zal moeten winnen tegen Pedro om een langer verblijf in de UFC te bewerkstelligen.

UFC Card op 23 april



Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

