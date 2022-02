Het evenement staat gepland voor 5 maart in de T-Mobile Arena te Las Vegas. Meerdere bronnen melden het gevecht aan Eurosport.

Voor Klein wordt het een zeer belangrijke partij. De Slowaak won weliswaar zijn debuut gevecht tegen Shane Young, maar kwam vervolgens te kort tegen Mike Trizano en Nate Landwehr. In de partij tegen Landwehr was hij torenhoog favoriet, maar kon hij de verwachtingen niet waarmaken.

Tegenstander Devonte Smith won een van zijn laatste drie partijen. De Amerikaan finishte Justin Jaynes, maar werd zelf gefinisht door zowel Jamie Mullarkey als Khama Worthy. Echter kan de partij tegen Klein eigenlijk alleen maar spektakel opleveren. Beide vechters gaan altijd vol voor de finish. Dat zal over acht dagen niet anders zijn.

Devonte Smith krijgt nieuwe tegenstander voor UFC 272 Foto: Getty Images

UFC 272

Main Card

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Preliminary Card

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Early Preliminary Card

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Jessica Eye vs. Manon Fiorot

Devonte Smith vs. Ludovit Klein

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

