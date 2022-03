Het zegt genoeg dat de UFC niet eens een titelgevecht op het PPV evenement van zaterdag heeft gezet. Zo groot acht de organisatie de interesse van de fans tussen Covington en Masvidal.

Een gebrouilleerde vriendschap

Beide mannen stonden tot een paar jaar geleden regelmatig bij elkaar in de hoek. Covington en Masvidal trainden jaren samen bij American Top Team in Coconut Creek, Florida en waren eigenlijk onafscheidelijk. Waar Covington ging daar was Masvidal ook te zien en vice versa.

Volgens Covington kon Masvidal het niet verkroppen dat hij na verloop van tijd de betere vechter van de twee werd. De voormalig interim kampioen zegt dat Masvidal alleen maar mensen helpt waarvan hij zeker weet dat ze hem qua prestaties en technieken niet inhalen. Masvidal daarentegen laat weten dat de eerste kreukjes in de relatie kwamen nadat Covington zijn coach had belazerd en hij zijn afspraken niet nakwam in verband met zijn gokverslaving.

Publiekslieveling Jorge Masvidal treft voormalig beste vriend Colby Covington op zaterdag Foto: Getty Images

Beide vechters zijn echter publiekstrekkers. Bij Masvidal begon dit eigenlijk pas echt nadat hij zowel Darren Till als Ben Askren via KO wist te stoppen. Hierna volgde voor Masvidal de erkenning waarna hij eigenlijk altijd op zoek was geweest. Masvidal vocht voor de “BMF titel” tegen Nate Diaz en won. Vervolgens werd tweemaal verloren van kampioen Kamaru Usman.

Covington daarentegen stond bekend als ‘boring wrestler’ en vond dat hij zichzelf meer moest hypen. Covington speelt hierdoor een provocateur en iemand die continu zijn tegenstanders loopt uit te dagen. Echter is zijn stand-up spel er wel heel erg op vooruit gegaan en wist hij Kamaru Usman twee keer zeer waardig tegenstand te bieden. Echter verloor hij wel beide keren. Covington traint inmiddels bij MMA Masters. De vraag is wie gaat de ruzie in zijn voordeel beslissen? Covington of Masvidal? We gaan het snel weten!!

Last minute partij

Het co-main event van UFC 272 werd pas dinsdag officieel bevestigd. In eerste instantie zou de partij tussen Rafael Dos Anjos en Rafael Fiziev plaatsvinden. Echter moest Fiziev zich na een positieve COVID-19 test terug trekken. Hij wordt vervangen door Renato Moicano. Het gevecht zal echter niet langer op lichtgewicht zijn maar 5 pond zwaarder op een catchweight van 160lbs. Eveneens staat de partij gepland voor vijf ronden van vijf minuten. Dos Anjos vocht mede door blessures al bijna anderhalf jaar niet. De voormalig kampioen van de lichtgewicht divisie lijkt in de nadagen van zijn carrière te zitten. ‘RDA’ won maar twee van zijn laatste zes partijen. De Braziliaan versloeg in zijn meest recente gevecht Paul Felder via split decision. Dit had eigenlijk gewoon een unanimous decision moeten zijn echter zat een jurylid te slapen. Eveneens dient gezegd te worden dat van die vier verliespartijen onder meer werd gevochten tegen Kamaru Usman en Colby Covington. De absolute top van de weltergewicht divisie. Dos Anjos zag ook in dat hij een gewichtsklasse lager meer op zijn plaats was.

Voormalig kampioen Rafael Dos Anjos treft Renato Moicano Foto: Getty Images

Nu treft hij Renato Moicano. De Braziliaan vocht vorige maand nog tegen Alexander Hernandez en won via submission in de tweede ronde. Moicano die eerst in de vedergewicht divisie vocht maakte vier partijen geleden de overstap naar het lichtgewicht. Moicano won drie van die vier partijen. Damir Hadzovic, Jai Herbert en Alexander Hernandez werden allemaal via Rear Naked Choke submission gefinisht. Alleen Rafael Fiziev was te sterk. Moicano krijgt nu een ultieme kans om de Top 10 van de rankings in de lichtgewicht divisie binnen te komen.

Ervaring vs. 'Ongeslagen' talent

Een ander opvallend gevecht op de main card is de partij tussen Edson Barboza en Bryce Mitchell. Het is een echt ‘striker vs. grappler’ gevecht. Zoals bekend staat Barboza bekend om zijn harde trappen. De Braziliaan is een van de weinige vechters in de organisatie die een partij op lowkicks wist te winnen. Hij deed dit zelfs tweemaal. Barboza vecht sinds 2010 voor de UFC en vocht tegen alle toppers in de lichtgewicht divisie. Van Tony Ferguson tot Khabib Nurmagomedov. Barboza stapte in 2020 over naar de vedergewicht divisie. De Braziliaan won tot dusver twee van in totaal vier partijen sindsdien. Zijn meest recente partij ging verloren tegen Giga Chikadze.

Edson Barboza gaat altijd voor de knockout Foto: Getty Images

Echter is Bryce Mitchell een totaal andere uitdaging. De excentrieke vechter uit Arkansas wist het nieuws meerdere malen te halen de laatste tijd met enkele aparte uitspraken. Zaterdag zal hij eindelijk weer terugkeren in de Octagon. Mitchell is negen jaar jonger dan Barboza en kwam via TUF 27 de UFC binnen. Mitchell verloor zijn halve finale en zou dus niet de finale vechten. Die halve finale telt niet mee op het professionele record, echter staat het verlies wel op zijn record bij de UFC. Mitchell kwam vijfmaal tot dusver in actie voor de UFC. Hij wist alle vijf partijen te winnen. Zo werden Andre Fili en Charles Rosa via unanimous decision verslagen. Mitchell baarde opzien in december 2019. Hij werd de tweede vechter in de UFC na Chan Sung Jung die een partij via een Twister submission wist te winnen. Mitchell keert zaterdag voor het eerst sinds anderhalf jaar terug in de UFC.

Kevin Holland gaat eindelijk naar weltergewicht

Tijdens de tweede partij van de PPV maakt Kevin Holland zijn lang verwachtte opwachting in de UFC weltergewicht divisie. De flamboyante publiekslieveling gaat het opnemen tegen Alex Oliveira. Voor Holland gaat het een nieuwe kans worden in een nieuwe divisie. De Amerikaan flirtte al langere tijd met een overstap naar het weltergewicht, maar bleef volharden om te vechten in de middengewicht divisie. Echter waren de resultaten niet om naar huis te schrijven vorig jaar. In 2020 wist Holland nog vijf overwinningen op rij te pakken met als hoogtepunt de KO overwinning tegen ‘Jacaré’ Souza. Holland kwam echter vervolgens in 2021 worstelend te kort tegen zowel Derek Brunson als Marvin Vettori. Holland vocht vervolgens ook tegen de sterke BJJ black belt Kyle Daukaus. Die partij eindigde in een no-contest. Nu treft Holland in zijn weltergewicht debuut de Braziliaan Alex Oliveira.

Kevin Holland heeft altijd lol in de Octagon Foto: Getty Images

Voor de Braziliaan is het een do-or-die partij. Hij verloor zijn laatste drie gevechten in de UFC. En werd in twee van die drie partijen gefinisht in de eerste ronde. Oliveira’s laatste overwinning dateert uit juli 2020 tegen de Duitser Peter Sobotta. In 2018 pakte Oliveira zijn grootste overwinning in de UFC door voormalig interim kampioen Carlos Condit te finishen. Echter is dit alweer vier jaar geleden. De Oliveira van toen hebben we al een hele tijd niet gezien.

Spivac en Hardy vechten voor rankings

De main card wordt geopend met een zwaargewicht partij tussen Serghei Spivac en Greg Hardy. Het is een gevecht waarvan je jezelf mag afvragen of deze wel op een PPV main card hoort. Echter blijft de UFC volharden en inzetten op de Greg Hardy ‘hype’. Of de Moldaviër Spivac onder de indruk is van de Amerikaan valt nog te bezien. Spivac heeft tot dusver in de UFC een aardige indruk achtergelaten. Zo wist hij te winnen van inmiddels Top 5 zwaargewicht Tai Tuivasa en de Russische ‘boa constrictor’ Alexey Oleynik. Echter verloor Spivac ook een aantal partijen kansloos tegen zowel Walt Harris als Tom Aspinall. De Moldaviër wisselt dus regelmatig sterke prestaties af met mindere prestaties. Dit geldt eigenlijk ook wel voor Hardy.

Greg Hardy vecht de laatste partij op zijn huidig contract Foto: Getty Images

Hardy werd via de DWCS door de UFC getekend. Hardy is een controversieel figuur in de Verenigde Staten die onder meer de NFL werd uitgegooid na zware mishandeling van zijn ex-vriendin. Hardy kwam in 2019 de UFC binnen en won in totaal vier van negen partijen. Opvallend is dat alle vier de tegenstanders waar Hardy van won niet meer actief zijn in de UFC. Hardy verloor onder meer van Tai Tuivasa en Alexander Volkov. Hardy won nog nooit van een gerankte tegenstander. Ook Spivac is niet gerankt, maar plakt wel tegen die #15 plaats aan. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de winnaar van deze partij na volgende week een nummer achter zijn naam heeft. Het is het laatste gevecht van Hardy op zijn huidige contract.

Prelim Pareltjes

Een aantal pareltjes op de prelims die je zeker moet omcirkelen zijn onder meer het strogewicht gevecht tussen topcontenders Marina Rodriguez en Yan Xiaonan. Het is zelfs misschien wel respectloos om topcontenders als ‘prelim parels’ te bestempelen. Het gevecht had qua importantie uiteraard op de main card moeten staan. De UFC dacht hier echter anders over.

Marina Rodriguez is een van de topcontenders in de strogewicht divisie Foto: Getty Images

Ook de partij tussen Maryna Moroz en Mariya Agapova is een gevecht met een verhaal. Moroz beschuldigde Agapova van drankverslaving en het zijn van een waardeloze teamgenoot. Agapova die in een slechte periode van haar carrière zat ontkende alle aantijgingen en vertrok (net als Covington) van American Top Team naar MMA Masters. Nu staan beide vrouwen tegenover elkaar in de Octagon.

Umar Nurmagomedov wil zijn ongeslagen record intact houden Foto: Getty Images

Het échte prelim pareltje van deze week is Umar Nurmagomedov. Het neefje van voormalig UFC lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov maakte een fantastische indruk in zijn debuut gevecht voor de UFC begin 2021. Echter is Umar niet erg actief en hebben blessures en visumproblemen de Dagestani in de weg gestaan om vaker te vechten in de Octagon. Zaterdag neemt hij het op tegen MMA veteraan Brian Kelleher in de vedergewicht divisie.

Het volledige programma voor UFC 272

UFC 272 Official Poster Foto: Getty Images

Main Card

- Colby Covington vs. Jorge Masvidal

- Rafael Dos Anjos vs. Renato Moicano

- Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

- Kevin Holland vs. Alex Oliveira

- Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Preliminary Card

- Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

- Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

- Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

- Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Early Preliminary Card

- Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

- Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

- Devonte Smith vs. Ludovit Klein

- Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

