Maar de meeste ogen waren misschien wel gericht op de partij in de weltergewicht divisie tussen voormalig titeluitdager Gilbert Burns en het ongeslagen fenomeen Khamzat Chimaev. Tot slot stond er ook een belangrijke partij voor een plek in de top van de strogewicht divisie op het programma tussen Mackenzie Dern en Tecia Torres. Alle gevechten vonden plaats in de VyStar Veterans Memorial Arena te Jacksonville, Florida.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Ad

Main Card

- Alexander Volkanovski def. Chan Sung Jung via TKO (Punches) – R4, 0:45.

- Aljamain Sterling def. Petr Yan via SD (48-47, 47-48, 48-47).

- Khamzat Chimaev def. Gilbert Burns via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Mackenzie Dern def. Tecia Torres via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Mark Madsen def. Vinc Pichel via UD (30-27, 30-27, 29-28).

UFC UFC Vegas 53 | 43-jarige Arlovski neemt gevecht aan met slechts drie weken voorbereiding GISTEREN OM 03:15

Preliminary Card

- Ian Garry def. Darian Weeks via UD (29-28, 30-27, 30-27).

- Anthony Hernandez def. Josh Fremd via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Raquel Pennington def. Aspen Ladd via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Mike Malott def. Mickey Gall via TKO (Punches) – R1, 3:41.

Early Preliminary Card

- Aleksei Oleinik def. Jared Vanderaa via Submission (Neck Crank) – R1, 3:39.

- Piera Rodriguez def. Kay Hansen via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Julio Arce def. Daniel Santos via UD (30-27, 30-27, 29-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

Performance of the Night: Aleksei Oleinik & Alexander Volkanovski

UFC UFC | Lawrence vs. Kakhramonov eerste partij voor evenement op 9 juli GISTEREN OM 21:23