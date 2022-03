Het evenement heeft nog geen definitieve locatie. Echter lijkt Singapore de plek te gaan worden waar UFC 275 zal plaatsvinden.

Alllen versloeg Holland

Ad

Brendan Allen is een talentvolle atleet die inmiddels traint bij het Sanford MMA van de Nederlander Henri Hooft. Allen trainde voor zijn overstap naar Sanford MMA bij de Roufusport gym in Milwaukee. Allen die bekend staat om zijn goede groundgame kreeg in 2019 de kans om als LFA kampioen tijdens de Dana White's Contender Series een UFC contract af te dwingen tegen Aaron Jeffery. Allen imponeerde met een Rear Naked Choke submission in de eerste ronde en kreeg een UFC contract. Allen zou vervolgens in zijn UFC debuut meteen een tegenstander van formaat treffen in Kevin Holland.

UFC UFC London | Kan Aspinall voor eigen publiek Volkov bedwingen? (Preview) EEN DAG GELEDEN

Allen liet echter zien dat zijn groundgame niet te onderschatten was en won via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Na vervolgens ook van Tom Breese en Kyle Daukaus gewonnen te hebben ging Allen (op dat moment) verrassend onderuit tegen Sean Strickland. Allen had vervolgens een succesvol 2021 met twee overwinningen, maar struikelde vlak voor de jaarwisseling over Chris Curtis. Allen ging echter niet bij de pakken neer zitten en pakte een invalpartij aan vorige maand, een gewichtsklasse hoger, tegen Sam Alvey. Allen won die partij via Rear Naked Choke submission en treft nu Jacob Malkoun.

Malkoun won laatste twee partijen

Malkoun kwam de UFC binnen als teamgenoot en vaste trainingspartner van Robert Whittaker. Opvallend is ook dat Malkoun echt alleen maar vecht op evenementen waar ook Whittaker zijn kunsten laat zien. Malkoun kwam met een 4-0 record in oktober 2020 de UFC binnen. Zijn debuut werd er een om heel snel te vergeten. Phil Hawes sloeg hem snel KO in de eerste ronde. Malkoun liet echter met zijn zeer moeilijk te verdedigen worstelspel in zijn daarop volgende twee partijen zien dat hij in de UFC thuis hoort. Zowel Abdul-Razak Alhassan als de ongeslagen AJ Dobson moesten via unanimous decision het veld ruimen. Nu krijgt Malkoun de kans om kort bij de Top 15 te komen met een overwinning tegen Allen.

Jacob Malkoun gaat voor derde UFC overwinning tijdens UFC 275 Foto: Getty Images

UFC 275

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

- Silvana Gomez Juarez vs. Na Liang

UFC UFC 273 | Du Plessis & Hernandez verliezen tegenstander, maar treffen elkaar GISTEREN OM 22:44