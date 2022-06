Het hoofdgevecht van de avond is een treffen tussen licht-zwaargewicht kampioen Glover Teixeira en de Tsjech Jiri Prochazka. Eveneens maakt ook Valentina Shevchenko haar opwachting. De vlieggewicht kampioene neemt het op tegen Taila Santos.

Echter is dit nog niet alles. De UFC heeft het voor elkaar gekregen om een rematch in te plannen van de beste partij bij de vrouwen aller tijden. Voormalig kampioene Weili Zhang neemt het op tegen eveneens voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk in de strogewicht divisie. De winnaar is een titelgevecht in het vooruitzicht gesteld tegen strogewicht kampioene Carla Esparza.

Ad

Niet te stoppen

UFC UFC Vegas 56 | Volkov zegeviert met snelle TKO overwinning tegen Rozenstruik 05/06/2022 OM 00:35

Glover Teixeira is een absolute publiekslieveling. De 42-jarige Braziliaan is aan een ongekende run bezig in de UFC. Teixeira kwam in 2012 de organisatie binnen. Na vijf overwinningen op rij tegen onder meer Ryan Bader en MMA-legende Quinton 'Rampage' Jackson mocht Teixeira voor de titel vechten tegen kampioen Jon Jones. Teixeira verloor via unanimous decision. De Braziliaan wist in de periode tussen 2015 en 2018 winstpartijen af te wisselen met verliespartijen tegen de topvechters in de divisie.

Glover Teixeira gaat proberen voor het eerst zijn titel te verdedigen tijdens UFC 275 Foto: Getty Images

Teixeira lijkt echter sinds zijn overwinning in 2018 tegen Karl Roberson niet meer te stuiten. Met vijf overwinningen op rij en finishes tegen topcontenders als Anthony Smith en Thiago Santos mocht Teixeira voor de tweede maal in zijn carrière voor de UFC-titel vechten, tegen kampioen Jan Blachowicz. Teixeira pakte die kans met beide handen aan en finishte de Pool via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Een fantastische prestatie voor de 42-jarige atleet uit Sobralia, Minas Gerais. Nu stuit hij tijdens zijn eerste titelverdediging echter op de revelatie in de UFC licht-zwaargewicht divisie, namelijk Jiri Prochazka.

Tsjechische Tong-Po

De Tsjech Prochazka is met zijn 'Tong Po' looks en zeer attractieve vechtstijl een zeer imposante verschijning. Prochazka vestigde zijn naam bij het Japanse RIZIN FF waar hij bijna iedereen wist te finishen via knockout. Hij schreef ook de titel op zijn naam bij die organisatie. Voormalig Strikeforce-kampioen King Mo Lawal en huidig Bellator MMA-kampioen Vadim Nemkov werden onder meer verslagen. Prochazka tekende in 2020 bij de UFC.

Jiri Prochazka krijgt in zijn derde UFC gevecht al de kans om de titel te winnen Foto: Getty Images

Meteen deed hij van zich spreken met een knockout overwinning in de tweede ronde tegen voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir. Dit leverde hem een main event partij op tegen eveneens voormalig titeluitdager Dominick Reyes. Prochazka deed zijn naam eer aan met een van de beste KO-overwinningen van het jaar. Prochazka won via een 'Spinning Back Elbow' in de tweede ronde. Het leverde hem zowel de Performance als de Fight of the Night bonus op. Nu mag de Tsjech tijdens zijn derde partij al voor de titel vechten.

P4P Koningin

Valentina Shevchenko is een van de absolute sterren bij de vrouwen. De Kirgizische is op dit moment de 'pound for pound' koningin van de UFC. Haar zes opeenvolgende titelverdedigingen in de UFC vlieggewicht divisie zijn ongeëvenaard. Shevchenko vecht sinds 2015 in de UFC. Shevchenko vocht het eerste deel van haar partijen in de bantamgewicht divisie. Shevchenko won op bantamgewicht onder meer van huidig kampioene Julianna Peña en voormalig kampioene Holly Holm. Shevchenko verloor tweemaal in competitieve partijen van Amanda Nunes..

P4P koningin Valentina Shevchenko gaat proberen voor de zevende keer haar titel te verdedigen Foto: Getty Images

Het tweede verlies was echter zeer controversieel. Shevchenko besloot nadat de UFC de vlieggewicht divisie voor vrouwen opende naar die divisie te verhuizen. Een gouden greep. In december 2018 vocht Shevchenko voor de vacante titel tegen voormalig strogewicht kampioene Joanna Jedrzejczyk. Shevchenko won en stond de titel nooit meer af. Contender na contender werd verslagen. Het gemak waarmee dit keer op keer gebeurde was angstaanjagend. Nu mag Taila Santos gaan proberen de grote kampioene te verslaan.

Fysiek sterk

Santos heeft in ieder geval wel indruk gemaakt in de UFC. Ondanks haar matige start in haar debuut. Santos verloor via split decision van Mara Romero Borella. Als je nu terugkijkt op die partij lijkt het alsof die dag haar tweelingzus tegenover Borella stond. Zo’n ongelooflijk contrast is die partij met al haar daarop volgende gevechten.

Taila Santos gaat haar eerste titelgevecht in de UFC vechten Foto: Getty Images

Santos wist met overwinningen tegen Gillian Robertson, Molly McCann en Roxanne Modafferi zichzelf een weg in de rankings van de divisie te vechten. Santos pakte vervolgens een invalpartij aan tegen Joanne Wood eind 2021. Dit bleek een gouden greep. Santos versloeg Wood via submission in de eerste ronde. Het betekende voor Santos dat ze aanspraak zou maken op een eventueel titelgevecht in de nabije toekomst. Die nabije toekomst is dit weekend in Singapore tegen de P4P koningin Shevchenko.

Eerste Chinese kampioen

Weili Zhang kwam in 2018 met een 16-1 record de UFC binnen. De Chinese werd gezien als een van de grotere talenten buiten de UFC. Zhang maakte haar hype waar door onder meer te winnen van Tecia Torres en voormalig nummer een van de wereld (toen de UFC de gewichtsklasse nog niet had toegevoegd) Jessica Aguilar. De UFC organiseerde vervolgens een evenement in China en gaf Zhang na drie overwinningen voor de organisatie al een titelgevecht tegen kampioene Jessica Andrade. Zhang had slechts 42 seconden nodig om Andrade eruit te slaan en zo de eerste Chinese kampioen in de historie van de UFC te worden.

Voormalig kampioene Weili Zhang moet de rematch tegen Jedrzejczyk winnen om niet drie partijen achter elkaar te verliezen Foto: Getty Images

Zhang verdedigde vervolgens haar titel in een epische partij tegen voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk. In een close gevecht won de Chinese via split decision. Het jaar 2021 zou een slecht jaar worden voor Zhang. Tijdens haar tweede titelverdediging ging het mis. Voormalig kampioene Rose Namajunas pakte haar titel terug door Zhang in de eerste ronde via KO te stoppen. Zowel Zhang als de UFC wilden een rematch zien. Namajunas accepteerde dit waardoor zeven maanden later de rematch plaatsvond. In een zeer close gevecht behield Namajunas via split decision de titel en zal Zhang tegen Jedrzejczyk moeten winnen om niet drie op rij te verliezen.

Meest succesvolle strogewicht kampioene

Joanna Jedrzejczyk komt oorspronkelijk uit het Muay Thai, maar maakte in 2012 de overstap naar het MMA. De Poolse werd door de UFC in 2014 als relatief onbekende naam gecontracteerd. Jedrzejczyk bracht echter nieuw elan in de divisie met haar zeer agressieve vorm van striking. Nadat ze haar debuut won van Juliana Lima won ze eveneens een enigszins controversiële split decision tegen Claudia Gadelha. Hierdoor mocht ze voor de titel vechten tegen kampioene Carla Esparza. Jedrzejczyk maakte korte metten met Esparza en pakte de titel via TKO in de tweede ronde. Nadat vervolgens in haar eerste titelverdediging ook Jessica Penne volledig eruit werd geslagen leek de UFC een nieuwe ster gevonden te hebben.

De meest succesvolle strogewicht aller tijden Joanna Jedrzejczyk krijgt haar gewenste rematch Foto: Getty Images

In totaal zou Jedrzejczyk zesmaal met succes de titel verdediging. Iets wat tot op heden niemand in de divisie is gelukt. Jedrzejczyk struikelde vervolgens over Rose Namajunas. In 2017 sloeg Namajunas de Poolse knockout in de eerste ronde. Namajunas won vervolgens ook de rematch. Jedrzejczyk zou vervolgens weten te winnen van Tecia Torres en kreeg toen een onverwachte kans een gewichtsklasse hoger voor de titel te vechten tegen Valentina Shevchenko. Jedrzejczyk verloor en keerde terug in de strogewicht divisie. Na een overwinning op Michelle Waterson mocht Jedrzejczyk in 2020 proberen haar titel terug te winnen tegen Weili Zhang. In een fantastische partij won Zhang via split decision. De partij wordt gezien als de beste partij in de geschiedenis van het MMA voor vrouwen. Jedrzejczyk zou vervolgens niet meer vechten en keert nu terug voor de rematch tegen de Chinese met de weet dat bij een overwinning een nieuwe titelkans volgt.

Must-win

Voor Rogerio Bontorin is de partij tegen Manel Kape in Singapore een must-win aangelegenheid. De Braziliaan werd door de UFC in 2018 gecontracteerd na zijn overwinning bij de Braziliaanse versie van de Dana White’s Contender Series. Bontorin startte sterk in de UFC met overwinningen tegen Magomed Bibulatov en Raulian Paiva. In 2020 werd Bontorin gematcht tegen voormalig titeluitdager Ray Borg. Bontorin werd de complete partij op de grond gedomineerd door de Amerikaan en liep via unanimous decision tegen zijn eerste verlies aan in de UFC.

Rogerio Bontorin heeft een overwinning nodig Foto: Getty Images

Bontorin verloor ondanks een goede eerste ronde uiteindelijk ook via knockout tegen Kai Kara-France en wist vervolgens dat hij moest winnen van Matt Schnell om zeker te zijn van een langer verblijf in de UFC. Bontorin won de partij via unanimous decision, maar testte positief voor verboden middelen. De Braziliaan kreeg een schorsing van drie maanden aan zijn broek en de winst werd omgezet in een no-contest. Bontorin verloor zijn meest recente partij in januari van dit jaar via split decision van Brandon Royval. Hierdoor is het alarmfase een voor de Braziliaan en kan hij zich een nieuw verlies tegen Manel Kape niet veroorloven.

Zeer gevaarlijk

In 2020 tekende RIZIN FF kampioen Manel Kape bij de UFC. Het was een van de grootste namen die de UFC dat jaar toevoegde aan de vlieggewicht divisie. Kape die bij RIZIN FF onder meer won van Kai Asakura en voormalig UFC topcontender Ian McCall zou eigenlijk zijn debuut maken tegen Bontorin. Die partij ging niet door omdat Bontorin geblesseerd raakte. Kape zou pas in 2021 debuteren voor de UFC. Kape leek niet zichzelf en was zeer afwachtend. De Portugese-Angolees verloor van Alexandre Pantoja via unanimous decision. Een maand later meer van hetzelfde van Kape. Wederom een afwachtende houding, maar wel een betere partij. Ondanks dat werd verloren via split decision van Matheus Nicolau. Kape zijn hype was compleet verdwenen.

Manel Kape gaat voor zijn derde knockout overwinning op rij Foto: Getty Images

De vlieggewicht kreeg van de UFC een derde kans en werd gematcht tegen Ode’ Osbourne. Kape overschreed met drie pond zijn streefgewicht waardoor een overwinning eigenlijk een must werd om in de UFC actief te blijven. Kape wist zichzelf te hervinden en via een Flying Knee knockout in de eerste ronde eindelijk te laten zien waarom de UFC hem zo graag wilde hebben. De UFC was uiteraard zeer blij dat Kape zijn technieken die hij in Japan al liet zijn eindelijk ook in de UFC etaleerde. In zijn meest recente partij wist hij ook te winnen in de eerste ronde. Ditmaal was Zhalgas Zhumagulov via TKO het slachtoffer. Kape weet dat hij met een overwinning tegen Bontorin behoorlijke stappen in de divisie kan zetten.

Hoge verwachtingen

Jack Della Maddalena is een van de nieuwere weltergewicht vechters op het UFC roster. De Australiër is een voormalig rugby speler. De eenmalig Cage Warriors vechter en Eternal MMA kampioen kwam voor het eerst bij het grote publiek in beeld tijdens de Dana White’s Contender Series vorig jaar. Della Maddalena nam het op tegen Ange Loosa. In een van de beste partijen van 2021 won Della Maddalena via unanimous decision. UFC baas Dana White was zéér enthousiast en gaf Della Maddalena een UFC contract.

De talentvolle Jack Della Maddalena hoopt zijn uitstekend debuut een goed vervolg te kunnen geven Foto: Getty Images

De Australiër werd begin dit jaar meteen voor de leeuwen gegooid en gematcht tegen Warlley Alves. Echter raakte de Braziliaan geblesseerd waarna Della Maddalena kreeg te maken met de ongeslagen debutant Pete Rodriguez. Della Maddalena pakte de overwinning via knockout binnen drie minuten. De UFC lijkt veel potentie te zien in de 25-jarige vechter en heeft hem nu een plek op een PPV evenement gegeven. Tegenstander is de zeer taaie Ramazan Emeev.

Zeer degelijk

Waar Della Maddalena vaak spectaculair vecht is Emeev een meer zakelijke vechter. De M-1 Global kampioen kwam in 2016 naar de UFC. Emeev wist tijdens zijn debuut te winnen van Sam Alvey. Vervolgens won de Rus ook van Alberto Mina en Stefan Sekulic. Alle partijen werden via unanimous decision gewonnen. In 2019 verloor Emeev voor het eerst in de UFC. Via unanimous decision was Anthony Rocco Martin te sterk. Het eerste verlies voor Emeev in vier jaar tijd.

Ramazan Emeev zal de wrange smaak van zijn laatste partij willen wegspoelen Foto: Getty Images

Emeev vocht echter alleen maar buiten de Verenigde Staten. In Rusland wist hij vervolgens te winnen van zowel Niklas Stolze als David Zawada. Die winstreak van twee partijen nam hij mee in zijn meest recente partij tegen Danny Roberts. Tijdens zijn Las Vegas debuut verloor Emeev van Danny Roberts via een controversiële split decision. Emeev krijgt nu de kans om op een PPV te vechten en zal die mogelijkheid met beide handen aannemen om het tot een goed einde te brengen.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van Eurosport is de Chinese vechter Hayisaer Maheshate. De pas 22-jarige lichtgewicht vechter gaat het opnemen tegen Steve Garcia Jr. Voor Maheshate gaat het zijn debuut worden in de UFC. De Chinees kwam voor het eerst bij het grote publiek in beeld vorig jaar als 21-jarige vechter tijdens de Dana White’s Contender Series.

De Chinees Hayisaer Maheshate maakte indruk tijdens de Dana White's Contender Series Foto: Getty Images

Maheshate werd gematcht tegen Battlefield Fight League kampioen Achilles Estremadura. Maheshate vocht sterk en won de partij van de op dat moment ongeslagen Estremadura via unanimous decision. Maheshate werd daarmee de eerste en enige Chinese vechter die een overwinning pakte tijdens de Dana White’s Contender Series. Dana White twijfelde geen moment en gaf Maheshate een contract. Nu maakt hij zijn lang verwacht debuut.

Eervolle vermelding

Andre Fialho is weer terug in de Octagon. De Portugees stapt voor de vierde maal dit jaar het canvas op. Fialho verloor zijn debuut van Michel Pereira, maar pakte tegen zowel Miguel Baeza als Cameron VanCamp knockout overwinningen en performance bonussen.

UFC Vegas 51 | Andre Fialho finisht Miguel Baeza

Nu staat hij tegenover de Australiër Jake Matthews. Een moeilijke match-up voor de Portugees die waarschijnlijk ook op zijn grondspel getest gaat worden ditmaal.

Waar kijk je?

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

De volledige UFC 275 card

Officiële poster UFC 275 Foto: Getty Images

Main Card

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk

- Rogerio Bontorin vs. Manel Kape

- Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

Preliminary Card

- Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

- Seung Woo Choi vs. Joshua Culibao

- Hayisaer Maheshate vs. Steve Garcia Jr.

- Andre Fialho vs. Jake Matthews

Early Preliminary Card

- Kyung Ho Kang vs. Batgerel Danaa

- Na Liang vs. Silvana Gomez Juarez

- Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

UFC UFC Vegas 56 | Volkov vs. Rozenstruik uitslagen 04/06/2022 OM 22:34