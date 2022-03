De partij staat gepland voor 11 juni tijdens UFC 275. De UFC heeft officieel nog geen locatie bekend gemaakt, maar het lijkt erop dat het evenement in Singapore plaats zal gaan vinden. Ariel Helwani maakte eerder al melding van de partij. Echter waren beide partijen toen nog in onderhandeling. Inmiddels is het gevecht bevestigd.

Whittaker vecht altijd attractief

Ad

Robert Whittaker behoeft eigenlijk geen introductie. De sympathieke Australiër won in 2012 het toernooi 'The Ultimate Fighter: The Smashes'. Whittaker was met zijn agressieve stijl in de Octagon en zeer vriendelijke voorkomen buiten de Octagon eigenlijk al meteen geliefd bij de fans. Whittaker leek echter niet op zijn plaats in de weltergewicht divisie en stapte in 2014 over naar het middengewicht. Een gouden greep zo bleek. De Australiër wist met zeven overwinningen op rij, waarin onder meer gewonnen werd van Jacaré Souza, Derek Brunson en Uriah Hall, een interim titelgevecht af te dwingen tegen Yoel Romero.

UFC UFC Vegas 53 | Font vs. Vera is het main event op 30 april in Las Vegas GISTEREN OM 01:56

Whittaker won de interim titel. Uiteindelijk werd die interim titel omgezet naar de 'echte' titel nadat Georges St.Pierre liet weten zijn belt vrij te geven en met pensioen te gaan. Whittaker verloor tijdens zijn eerste titelverdediging van Israel Adesanya. De Australiër wist zich echter met drie overwinningen tegen topcontenders terug te vechten en een rematch met Adesanya af te dwingen. In een zeer competitief gevecht verloor Whittaker wederom van Adesanya. Nu wacht Marvin Vettori.

Vettori weet zichzelf uitstekend te verkopen

Vettori maakte als een vrij onbekende vechter in 2016 zijn debuut voor de UFC. Vettori won slechts twee van zijn eerste vijf partijen en viel eigenlijk niet heel erg op. Hij wist in die vijfde partij Israel Adesanya (toen nog geen kampioen) bij te verslaan, maar verloor via split decision. Vettori bleef continu in elk interview roepen dat hij die partij gewonnen had en hij niet zou rusten totdat hij de rematch zou krijgen tegen Adesanya.

Marvin Vettori neemt het op tegen Robert Whittaker tijdens UFC 275 Foto: Getty Images

Vanaf dat moment ging de carrière van Vettori in een stroomversnelling. Vettori won vijf partijen op rij en wist zich naar de top van de divisie te vechten. Na overwinningen op Jack Hermansson en Kevin Holland kreeg de Italiaan zijn rematch tegen Adesanya. Vettori verloor ditmaal via unanimous decision. Echter wist hij in zijn meest recente partij enigszins de vieze smaak van de Adesanya partij weg te spoelen. Via unanimous decision werd gewonnen van de veel te zware Paulo Costa.

UFC 275

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Silvana Gomez Juarez vs. Na Liang

UFC UFC 274 | Chandler & Ferguson in knalpartij op 7 mei in Phoenix GISTEREN OM 00:47