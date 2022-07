Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Razendsnel

Publiekslievelinge Jessica-Rose Clark opende het evenement tegen de Litouwse Julija Stoliarenko. Beide vrouwen zaten in een moeilijke fase van hun carrière. Clark verloor haar laatste partij kansloos terwijl Stoliarenko zelfs al haar UFC partijen (in totaal vier) verloor. Voor Stoliarenko was het dus alarmfase 1.

De Litouwse werd echter al snel hard geraakt door Clark. Stoliarenko sloeg vervolgens terug en ging voor de takedown. De Armbar specialiste wist vervolgens in haar favoriete positie te komen en de arm van Clark op een pijnlijke manier de verkeerde kant op te buigen. Clark tikte af waardoor Stoliarenko haar UFC verblijf heeft weten te redden. Eveneens kreeg de Litouwse de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar. Een lekker extraatje voor 42 seconden werk.

Wisseling van de wacht

De partij tussen Jessica Eye en Maycee Barber in de vlieggewicht divisie kan met recht de wisseling van de wacht genoemd worden. De ervaren Eye nam het op tegen de jonge Barber. Eye’s gameplan bestond uit Barber tegen de kooi aandrukken. Barber daarentegen was met ellebogen en stoten continu veel scherper dan Eye.

Na drie ronden was het dan ook duidelijk dat Maycee Barber genoeg had gedaan om de overwinning via unanimous decision veilig te stellen. Eye deed vervolgens haar handschoenen uit en legde deze op het canvas. De voormalig titeluitdaagster liet weten een goede carrière te hebben gehad, maar dat ze stopt en met pensioen gaat.

Striker vs. Grappler

Een typische striker vs. grappler partij was het gevecht tussen Uriah Hall en Andre Muniz. Hall staat bekend om zijn kracht en zijn knockout power. Muniz staat daarentegen bekend om zijn zeer sterk grondspel en wist onder meer ‘Jacare’’ Souza’s arm te breken. Hall kwam nooit in zijn spel tegen Muniz.

De dreiging van de takedown zorgde ervoor dat Hall een stuk afwachtender werd in het gevecht. Muniz wist alle drie de ronden de partij naar het canvas te halen. Echter was Hall uitstekend in het verdedigen van de submission pogingen van de Braziliaan. Na vijftien minuten werd Muniz terecht via unanimous decision uitgeroepen tot winnaar.

Slijtageslag

Eveneens in de middengewicht divisie was het aan Brad Tavares de taak om zijn plek in de top 15 te verdedigen. De Amerikaan nam het op tegen de Zuid-Afrikaan Dricus Du Plessis. Du Plessis had een 100% finish ratio en kwam heel wild voor de dag in het begin van de partij. Tavares wist met zijn ervaring en rust hiervan te profiteren. Du Plessis kwam niet in de partij en verloor duidelijk de eerste ronde.

Vervolgens kwam Du Plessis veel meer in zijn eigen spel. Het bleef allemaal wel heel wild, maar Tavares wist weinig meer uit te voeren in de tweede en derde ronde. Ondanks dat gegeven bleef het wel spannend tot het einde. Uiteindelijk won de Zuid-Afrikaan via unanimous decision en mag hij een ranking achter zijn naam verwachten wanneer de nieuwe UFC rankings naar buiten komen.

Ongeslagen jongeling

De UFC had ook Ian Garry op dit monumentaal evenement gezet. De ongeslagen talentvolle Ier werd gematcht tegen de immer taaie Gabe Green. Garry was echter iedere keer Green een stap voor. De Ier was veel te snel voor de Amerikaan en wist met veel beweeglijkheid en goed geplaatste stoten en trappen de partij continu in zijn voordeel te draaien.

Green probeerde van alles, maar had totaal geen grip op de veel te snelle en slim vechtende Garry. Na drie ronden was het dan ook duidelijk dat Garry zijn derde UFC overwinning pakte en zijn ongeslagen status behield.

Battle of the legends

Jim Miller en Donald Cerrone zijn twee MMA legendes. De UFC matchte beide mannen voor de tweede keer tegen elkaar. In 2014 was Cerrone de sterkste. Ditmaal verliep de partij anders. Miller en Cerrone vochten beide een goede eerste ronde. Beide vechters wisten elkaar vaak goed te raken. Miller nam de partij uiteindelijk naar de grond. Cerrone nam over, maar kon niet veel uitrichten. De partij werd in de tweede ronde beslist. Beide mannen gooiden er tegelijkertijd een headkick uit. Alleen die headkick van Cerrone was raak.

Cowboy struikelde echter na het landen van die headkick. Miller licht aangeslagen, maakte gebruik van het moment en wist Cerrone in een Guillotine Choke te krijgen. Cerrone moest aftikken waardoor Miller zijn revanche had en nu twee UFC records in handen heeft. Meeste partijen (40) en meeste overwinningen (24). Cerrone kondigde na afloop zijn MMA pensioen aan. De Amerikaan liet weten niet meer de motivatie te hebben om verder te gaan. Cerrone zal herinnert worden als een absolute fan favorite en een van de meest geliefde vechters in de UFC.

Sneltrein

Als er iemand is die reuzenstappen is aan het maken in de lichtgewicht divisie is het Jalin Turner. De Amerikaan lijkt zijn laatste partijen alleen maar beter te worden. Afgelopen nacht kreeg Turner de kans om zich in de rankings te werken toen hij het opnam tegen Brad Riddell. Waar Riddell bekend staat om zijn sterke striking kon hij weinig uitrichten tegen Turner. Riddell had het staand moeilijk en ging onkarakteristiek voor een takedown.

En dat kwam hem duur te staan. Turner pakte meteen die Guillotine Choke en dwong Riddell binnen 45 seconden tot aftikken. Een opnieuw fantastische prestatie van Turner die in de top 15 van de rankings zal binnenkomen. Voor Riddell zijn tweede verlies op rij. Hij zal zich terug moeten knokken in de top 15 van de divisie. Turner mocht met zijn overwinning ook nog eens de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar innen.

Anticlimax

De Sugar Show opende de main card van UFC 276. De populaire Sean O’Malley nam het op tegen de Braziliaan Pedro Munhoz. Het werd een op zijn zachtst gezegd zeer raar gevecht dat in een anticlimax zou eindigen. Beide vechters deden heel erg weinig en waren beide aan het wachten op een actie van elkaar om vervolgens te counteren. Munhoz plaatste een paar leg kicks in de eerste ronde en omdat er verder niet veel gebeurde pakte hij op twee van de drie scorekaarten die ronde.

O’Malley leek in de tweede ronde vervolgens ietsje beter in zijn spel te komen. Het was echter nog steeds van beide kanten erg afwachtend. O’Malley raakte vervolgens per ongeluk met zijn vingers het rechteroog van Munhoz. Munhoz liet weten niet goed te kunnen zien door het oog aan de ringarts en de scheidsrechter. Hierdoor werd de partij gestaakt en eindigde het gevecht in een no-contest. Of de UFC het gevecht nog opnieuw gaat inplannen is zeer de vraag. Echt indrukwekkend was het van beide kanten geen moment.

Fight of the Night

Als je Robbie Lawler en Bryan Barberena tegenover elkaar zet kan er eigenlijk maar een ding gebeuren en dat is vuurwerk. Beide mannen staan er om bekend dat ze nooit in een saaie partij vechten. Ex-kampioen en legende Robbie Lawler vocht als vanouds in de eerste ronde. De Amerikaan was fel en probeerde met iedere stoot schade aan te richten. Barberena was meer aan het counteren, maar wist met ellebogen en stoten Lawler regelmatig te raken.

De stoten met meer impact kwamen echter van Lawler. In de tweede ronde meer van hetzelfde. Echter begon Lawler moe te worden. Barberena die een ongekende kin en sterke cardio heeft bleef in hetzelfde tempo combineren als in de eerste ronde. Lawler kon het niet meer bijbenen en werd gefinisht via TKO. De grootste overwinning uit de carrière van Bryan Barberena. Beide mannen kregen voor het spektakelstuk de Fight of the Night bonus.

Eerste missie volbracht

Alex Pereira kwam minder dan een jaar geleden de UFC binnen. De voormalig twee-divisie kampioen van GLORY Kickboxing heeft zichzelf afgelopen nacht verzekert van een titelgevecht in de nabije toekomst. De Braziliaan nam het op tegen Sean Strickland. De winnaar van de partij werd een titelgevecht aangeboden tegen de winnaar van Adesanya vs. Cannonier. Strickland verraste met zijn keuze om te blijven staan tegen de sterke Braziliaanse kickbokser. Pereira wist dat zijn stand-up beter was dan Strickland en wachtte het juiste moment af om toe te slaan.

Na tweeënhalve minuut wist Pereira uit het niets met een linkerhoek de Amerikaan neer te slaan. Strickland wist op te staan, maar werd met een nog hardere stoot vervolgens buiten westen geslagen. Een pijnlijk verlies voor Strickland en een geweldige overwinning voor Pereira die nu zijn kans krijgt om de titel te grijpen. Ook Pereira pakte de Performance of the Night bonus.

Alexander The Great

Het was de partij waar heel veel mensen naar uitkeken. Het derde gevecht tussen vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski en ex-kampioen en ultieme publiekslieveling Max Holloway. De stand was 2-0 in het voordeel van de Australiër Volkanovski. Echter was de tweede partij zeer controversieel en had die uitslag ook in het voordeel van Holloway kunnen uitvallen. Mede hierdoor werd door veel fans Holloway nog altijd gezien als de sterkste in de divisie. Aan die illusie bracht Volkanovski afgelopen nacht een einde.

De man uit Australië zette een van de allerbeste prestaties ooit neer in een titelgevecht. Volkanovski domineerde de complete partij en wist behoorlijk veel schade toe te brengen aan het gezicht van Holloway. De Hawaiiaan bleef tot het einde gevaarlijk, maar had eigenlijk totaal geen antwoord op de veel te snelle en sterk vechtende Australiër. Na vijf ronden werd Volkanovski unaniem uitgeroepen tot winnaar en hoopt hij voor een tweede titel te mogen vechten. Dit zou dan in de lichtgewicht divisie moeten gebeuren waar de titel vacant is.

Nachtkaars

Waar teamgenoot Volkanovski het publiek op de banken kreeg, wist Israel Adesanya zijn meest indrukwekkende moment niet tijdens, maar voor de partij te laten zien. De middengewicht kampioen kwam in WWE stijl de T-Mobile Arena binnen met in zijn handen een urn met de naam Jared erop (verwijzend naar tegenstander Jared Cannonier). Het publiek was klaar voor een fantastische partij tussen Adesanya en Cannonier. Echter zou de partij alles behalve fantastisch worden.

Zowel Adesanya als Cannonier waren continu aan het afwachten waardoor geen van beide lekker in de partij kwam. Het werd zelfs zo ongelooflijk lamlendig dat een deel van de T-Mobile Arena in de derde ronde naar buiten liep. Adesanya zou uiteindelijk in een partij die uitging als een nachtkaars via unanimous decision winnen en voor de vijfde maal zijn titel verdedigen. Na afloop had hij nog een aantal woorden voor nieuwe uitdager, maar ook oude bekende uit de kickbokswereld Alex Pereira. (Adesanya verloor tweemaal van de Braziliaan in het kickboksen).

Al met al een memorabel evenement. Voor alle uitslagen klik hier

Kijk naar UFC Vegas 58

Volgende week is de UFC terug in het UFC APEX te Las Vegas. TIjdens het main event staat de langverwachte partij tussen ex-kampioen Rafael Dos Anjos en Rafael Fiziev op het programma in de lichtgewicht divisie. Wie wint 'The Battle of the Rafael's"?

De previewshow begint zondagochtend 10 juli om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De UFC Vegas 58 card

Main Card

- Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov

- Jamie Pickett vs. Denis Tiuliulin

- Jared Vanderaa vs. Chase Sherman

- Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey

Preliminary Card

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Aiemann Zahabi vs. Ricky Turcios

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Cody Brundage vs. Tresean Gore

- David Onama vs. TBA

- Kennedy Nzechukwu vs. Karl Roberson

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

